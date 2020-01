Es oficial: Harry y Meghan no usarán más sus títulos monárquicos

El Príncipe Enrique y su esposa, Meghan Markle, no usarán más sus títulos monárquicos y no recibirán fondos públicos, según anunció este sábado el Palacio de Buckingham en un comunicado.



El anuncio oficial llega después de que la semana pasada los duques de Sussex comunicaran su deseo de dejar la primera línea de la monarquía británica para pasar a ser económicamente independientes y vivir parte del año en Norteamérica.

En un inusual comunicado personal, la reina Isabel II, abuela de Enrique y jefa del Estado, afirma que, tras intensas conversaciones, se ha llegado a una solución "constructiva" que apoya los deseos de su nieto y la familia de éste.



"Enrique, Meghan y (su hijo) Archie siempre serán miembros muy queridos de mi familia", declara la soberana.



La monarca dice "reconocer los retos que han experimentado como resultado del intenso escrutinio" al que han sido sometidos en los últimos dos años y respalda "su deseo de una vida más independiente".



Isabel II, de 93 años, agradece a la pareja su "dedicación" en el trabajo de representación de la monarquía en el Reino Unido y otros países y dice estar "particularmente orgullosa de lo rápido que Meghan se ha convertido en una más de la familia".



"Es la esperanza de toda mi familia que el acuerdo de hoy les permita construir una nueva vida feliz y tranquila", declara.



En otro comunicado, el palacio explica que los duques se sienten "agradecidos" a Su Majestad y el resto de la Familia Real por su "constante apoyo" en esta nueva etapa de su vida.



El acuerdo suscrito, que se aplicará a partir de la próxima primavera, significa que Enrique y Meghan "se apartarán de los compromisos reales, lo que incluye actos militares", por lo que "dejarán de recibir fondos públicos para compromisos reales", se explica en la nota.



Con el beneplácito de la Reina, están autorizados a mantener el patrocinio a nivel privado de distintas organizaciones que respaldan y, aunque no pueden representar formalmente a la soberana, la pareja "ha dejado claro" que todo lo que hagan respetará sus valores.



Dejarán de usar los títulos de Sus Majestades "dado que ya no son miembros en activo de la Familia Real", dice la nota de Palacio, que no precisa cuáles son los arreglos de seguridad de la pareja.



El comunicado señala que el príncipe y la exactriz estadounidense han expresado su deseo de devolver los fondos públicos de la llamada "Sovereign Grant" o subvención soberana utilizados para reformar su mansión de Frogmore Cottage, en los terrenos del castillo del Windsor (afueras de Londres), que seguirá siendo su casa cuando estén en el Reino Unido.



Enrique y Meghan causaron un gran revuelo cuando hace unos días comunicaron en su nueva página web sin previo aviso que deseaban distanciarse de las tareas reales para poder ser económicamente independientes y pasar parte de su tiempo en Norteamérica (previsiblemente Canadá, donde ella ya residió y donde se encuentra ahora).



El sexto en la línea de sucesión al trono y su esposa han patentado una marca, Sussexroyal, de la que aún se desconoce si, dado su nuevo estatus ajeno a la monarquía, podrá ser utilizada.