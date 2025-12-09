Senado: aprobaron los pliegos de Gustavo Pirrello y Fernando Giunta como fiscales de Cámara Penal

El Senado de Mendoza aprobó este martes, en la previa de la votación de San Jorge, las designaciones de Gustavo Miguel Pirrello y Fernando Giunta como Fiscales de Cámara Penal para la Primera Circunscripción Judicial.

Lucas Faure, secretario Legislativo del Senado, fue el encargado de leer las resoluciones e informó a los senadores que los postulantes no poseían impedimento alguno para ocupar dichos cargos. Los postulantes recibieron el aval de la Cámara de Senadores para ocupar este cargo. Las postulaciones para las designaciones correspondientes fueron tratadas y aprobadas en el recinto por la Cámara de Senadores, mediante voto secreto.