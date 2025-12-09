Previo a San Jorge|
Senado: aprobaron los pliegos de Gustavo Pirrello y Fernando Giunta como fiscales de Cámara Penal
Las postulaciones se trataron en el recinto antes de las votaciones de San Jorge.
El Senado de Mendoza aprobó este martes, en la previa de la votación de San Jorge, las designaciones de Gustavo Miguel Pirrello y Fernando Giunta como Fiscales de Cámara Penal para la Primera Circunscripción Judicial.
Lucas Faure, secretario Legislativo del Senado, fue el encargado de leer las resoluciones e informó a los senadores que los postulantes no poseían impedimento alguno para ocupar dichos cargos. Los postulantes recibieron el aval de la Cámara de Senadores para ocupar este cargo. Las postulaciones para las designaciones correspondientes fueron tratadas y aprobadas en el recinto por la Cámara de Senadores, mediante voto secreto.
Los perfiles:
- Gustavo Miguel Pirrello: proviene de la Unidad Fiscal de Homicidios, donde se desempeñó desde 2016, brindando respuestas en casos de alta complejidad y violencia. En la Audiencia Pública, su postulación había cosechado 747 adhesiones y una única impugnación.
- Fernando Giunta: agradeció los apoyos recibidos durante el proceso y se comprometió a aplicar las normas con imparcialidad para acercar la justicia a la ciudadanía. Su pliego había sumado 545 avales antes de la votación secreta.