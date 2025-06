Resuelven el misterio de un naufragio de hace 140 años.

"Usaron colchones para tapar el agujero que se había abierto en el casco del SS Nantes", explicó.

"[El barco se hundió] con la pérdida de un número considerable de tripulantes. Hubo unas 23 víctimas mortales y tres supervivientes".

Los cuerpos de los fallecidos fueron arrastrados hasta la costa de Talland Bay y Looe, en Cornualles. "Los lugareños se encontraron con esta imagen de horror: fragmentos del barco junto con los cuerpos", añadió.

bbc mar.jpg

"El pecio prácticamente se perdió. Se trata de una época sin navegación por satélite", declaró Bennett.

Los restos de la nave estuvieron perdidos hasta que un equipo de buceo local lo identificó en 2024.

bbc-.jpg

"Bingo, lo encontramos"

Robinson, quien lleva buceando unos 35 años, comentó que se enteró del pecio no identificado a través de la Oficina Hidrográfica de Reino Unido.

"Era claramente un barco de vapor antiguo cuando llegamos allí. (Pero) al final de mi inmersión encontré un trozo de plato roto... Decidí sacarlo a la superficie y descubrimos que tenía el escudo de Cunard Steamship".

"Y entonces, ¡bingo!, lo encontramos", dijo.

Bennett explicó que se identificó por la estructura y las dimensiones del pecio, la tecnología a bordo, la carga y, "por último, y lo más revelador, encontraron un plato con el sello Cunard: este es un barco de Cunard".

bbc-..jpg

"Fue un trabajo de investigación muy metódico y con ucha dedicación", aseguró.

Robinson declaró: "Esta fue una tragedia terrible. Me gusta pensar que, al resolver misterios y contar esas historias, me aseguro de que esas personas no sean olvidadas".

Desde el hallazgo inicial, Robinson comentó que había vuelto a bucear en el pecio y había encontrado una segunda pieza de vajilla de Cunard.

"Quedan muy pocos misterios por explorar en este mundo", afirmó.

"Explorar e identificar naufragios es algo completamente diferente a mi vida normal, y es una sensación fantástica".

Bennett añadió: "Todas las piezas encajan y creo que hay que felicitar al equipo de buceo local por el espléndido trabajo de investigación que revela este desastre marítimo".

Añadió que había examinado las imágenes y la metodología, y había confirmado que eran correctas: "Más allá de cualquier duda razonable, se trata del SS Nantes".

