Reservas BCRA: en julio no se detuvo la fiebre por comprar dólares

Ni las mieles del “carry trade” lograron atemperar lo que parece, por ahora, una corriente irrefrenable. Así, las compras netas de billetes dólar treparon a US$2.812 millones, el nivel más alto desde fines de la crisis terminal del gobierno de Cambiemos, luego de que aparecieran finalmente los datos cambiarios oficiales de reservas del Banco Central (BCRA) de julio.

Con esta información las sospechas del mercado tomaron cuerpo en las estadísticas del Balance Cambiario: la gente se abalanzó sobre los dólares disponibles. Fueron más de US$1.000 millones con relación al mes anterior.

Si bien hay un factor estacional, como el pago del medio aguinaldo y las vacaciones de invierno, lo cierto es que, desde abril pasado, tras la flexibilización del cepo para las personas físicas (familias e individuos) la compra neta de billetes asciende a nada menos que US$8.953 millones.

Dado el stock de reservas brutas del BCRA , sin duda, es un ritmo insostenible para fin de año. Sin embargo, esto no es todo. Ocurre que las personas físicas, no solo compraron billetes, sino que también digamos en buen romance, fugaron divisas al exterior. De modo que la fiebre cambiaria vista en julio es mucho mayor.

El BCRA , que realizó una serie de modificaciones estadísticas cambiarias y tamizó el tradicional informe mensual, informa que ahora el denominado “egreso neto por compras netas de billetes y divisas sin fines específicos” totalizó US$5.432 millones en julio.

De modo que, sumando este nuevo concepto desde que se flexibilizó el cepo para las personas físicas hasta julio ¡hubo un drenaje de dólares de US$14.730 millones! Huelgan las palabras y los comentarios. El apetito por atesorar dólares no solo sigue firme, sino que hasta exacerbado.

Detrás del dólar

Vale señalar que todos estos números son previos a los diferentes escándalos preelectorales de agosto. “Tanto el resultado de divisas como el de billetes se explican principalmente por las operaciones de las Personas Humanas”, reconoce el BCRA.

Vemos entonces que el sector privado no financiero real (individuos, familias y empresas no financieras) realizó compras netas de billetes por US$2.812 millones y egresos netos en concepto de divisas por US$2.621 millones, de los cuales US$735 millones fueron operaciones de canje (transferencias de depósitos locales al exterior).

Cabe señalar que, según interpreta el BCRA, parte de los fondos adquiridos y registrados en la cuenta billetes quedan depositados en cuentas locales o pueden ser utilizados posteriormente para la cancelación de consumos con tarjetas en moneda extranjera y no necesariamente constituir formación de activos externos como destino final de estos fondos.

Lo mismo para el caso de los egresos por divisas que, según infiere el BCRA, pueden en parte ser destinados a la cancelación de pasivos con el exterior (por ejemplo, para pagos de deuda comercial y financiera externa o utilidades y dividendos).

El apetito de la gente por atesorar dólares se plasmó en el número de compras brutas de billetes que totalizaron los US$3.408 millones mientras que los que vendieron sumaron ventas brutas por US$367 millones.

Multitud de compradores

En cuanto a la cantidad de personas que operaron, 1,3 millones de individuos compraron billetes, mientras que unos 576.000 vendieron, frente al millón de personas que compraron y a los 544.0000 que vendieron, el mes anterior.

Por otro lado, las inversiones directas de no residentes en el sector privado no financiero registraron ingresos netos a través del mercado de cambios por US$155 millones, mientras que se registraron egresos netos de inversiones de portafolio por US$60 millones.

Todo esto decanta en el saldo negativo de la Cuenta financiera del Sector Privado no Financiero registró un déficit de US$3.273 millones en julio, que se explica principalmente por los egresos netos por compras netas de billetes y divisas sin fines específicos por US$5.432 millones, parcialmente compensados por los ingresos netos de Préstamos financieros y líneas de crédito por US$1.259 millones y por los registros bajo el concepto Operaciones de canje por transferencias con el exterior por US$748 millones.

“Respecto a estos últimos, se explican principalmente como la contrapartida de transferencias de depósitos locales en moneda extranjera de residentes a cuentas propias en el exterior”, señala el BCRA.