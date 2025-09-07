Votó Cristian Ritondo y reafirmó el apoyo del PRO a La Libertad Avanza: "Estamos donde tenemos que estar"

En las primeras horas de la jornada de elecciones en la provincia de Buenos Aires, votó el candidato a diputado nacional por la Alianza La Libertad Avanza , Cristian Ritondo . Con ánimos optimistas respecto a los resultados, el líder amarillo llamó a votar y reafirmó el compromiso del PRO con el oficialismo nacional.

“Yo tengo optimismo, creo que hay una provincia que se despierta, una provincia que entiende qué responsabilidad tiene hoy y que espero que los bonaerenses, cuando se despierten, agarren el documento y vayan a votar. Es un día lindo para que la gente vaya a votar y entienda que es una gran posibilidad. Cuando uno se imagina cambios, cosas distintas por hacer, el día es hoy”, afirmó.

El candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza, Cristian Ritondo, se puso al hombro la alianza PRO libertaria.

El dirigente del PRO, quien se puso al hombro la concreción de la alianza con el espacio de Javier Milei, destacó que la participación ciudadana es clave y expresó su deseo de que la concurrencia sea masiva: “Esperamos que sea como en Corrientes, con una alta participación, porque votar no solo es un derecho, es también una obligación”.

Ritondo reconoció demoras en la apertura de mesas, aunque consideró que no es un problema excepcional de la provincia. “Esto viene sucediendo en las últimas elecciones, no es exclusivo de esta. En mi caso particular, la mesa donde voté se conformó con más de una hora de retraso, pero ya está funcionando con normalidad”, explicó.

Cristian Ritondo reafirmó el apoyo del PRO a La Libertad Avanza

En medio de la crisis que atraviesa el Gobierno nacional por el escándalo de los audios filtrados y las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), el diputado nacional reafirmó el compromiso del PRO con La Libertad Avanza. "El PRO está donde tiene que estar", aseguró.

En esa línea, recordó que la decisión se tomó desde distintas líneas partidarias, desde su par en el Congreso, Diego Santilli, hasta el presidente del partido a nivel nacional, Mauricio Macri, y subrayó: "El PRO decidió estar donde está el cambio".

Cristian Ritondo votó y reafirmó su compromiso con La Libertad Avanza

"Lo hacemos sin especular, no es que vinimos a ver si ganamos. Vinimos a construir un triunfo y eso es lo que queremos, lógicamente, pero entendemos que es donde la gente nos dijo que teníamos que estar, donde nosotros sentimos que tenemos que estar y donde creemos que estamos obligados por lo que venimos haciendo históricamente", insistió.

Por último, Ritondo anticipó que se reunirán en la sede partidaria del PRO a última hora y después se trasladarán a La Plata, donde está el búnker, "junto con los amigos de la Libertad Avanza".