Suarez: Las razones para que Mendoza tenga un banco provincial

El precandidato a gobernador por Cambia Mendoza Rodolfo Suarez explicó la propuesta surgida en las Mesas de Propuestas de San Rafael en torno a la creación de una nueva banca provincial. "Necesitamos un banco porque los ahorros de los mendocinos se prestan en otros lugares y no tenemos esta herramienta para ayudar a empresas y productores y a las industrias del conocimiento". Indicó que solo las provincias de Mendoza y Catamarca no tienen bancos provinciales.

Suarez valoró, en diálogo con el programa "Otra Manera", por MDZ Radio, "lo bien que se ha trabajado con el Fondo para la Transformación y el Crecimiento y Cuyo Aval, pero no alcanza".

Explicó que "el artículo 18 de la Constitución prevé un banco provincial, ya sea estatal o mixto", dijo.

"Hay que buscar los fondos privados", dijo. "Hay que tomar todas las previsiones para que no vuelva a ocurrir con lo que ya pasó con los bancos. No debemos olvidar que Mendoza tuvo no uno sino dos bancos provinciales".

Suarez dijo que "es un debate que hay que dar para apalancar la producción".

En tanto, sobre la posibilidad de que se trate de una banca virtual, dijo "tiene que estar; eso está pasando en el mundo Fintech: hoy podemos hacer todo desde un teléfono celular, uniendo tecnologías y finanzas. Hay que pensarlo y trabajar en el tema. No hay que esperar las elecciones", subrayó y dijo que "lo estamos trabajando con el ministro Lisandro Nieri".