Se tensa la negociación entre LLA y el PRO: "Si las diferencias son insalvables, tendremos que tomar caminos diferentes"

Se realizó este martes por la tarde una nueva cumbre entre los delegados de La Libertad Avanza y el PRO en busca de armar una alianza electoral en la Provincia de Buenos Aires. Sin embargo, en este nuevo encuentro no hubo avances y sobrevuelan las dudas , en medio de la posible amenaza peronista de abroquelarse tras la condena a Cristina Fernández de Kirchner . No hay definiciones de las candidaturas, del color de la boleta, del sello ni del nombre del espacio que se conformaría.

Consultado sobre la tensión de los intendentes macristas de querer conservar su poder en sus Concejos Deliberantes ante la embestida violeta, respondió: “Me parece que los intendentes tienen todo el derecho del mundo a estar más preocupados que aquellos que no tienen una intendencia. Cristian Ritondo en ese sentido ha sido muy claro. Me parece que la defensa y la posición que hace el PRO respecto de aquellos que manejan una intendencia es claro, es lógico. Nosotros eso lo entendemos. Y, por supuesto, que estamos charlando. No es negociar a la vieja usanza. No estamos hablando de posiciones en la lista, ni mucho menos. Sí estamos hablando de un proyecto de país que los engloba también a los intendentes”.