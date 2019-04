Samid: "Hay que poner una bomba atómica en Comodoro Py"

El empresario de la carne Alberto Samid lanzó fuertes declaraciones tras conocer el pedido de detención en su contra que pidió la Justicia, luego de que no se presentar a una audiencia obligatoria en la causa que lo investiga por evasión impositiva.

Samid realizó estas declaraciones en el programa de Víctor Hugo Morales en C5N. "Denuncié al fiscal hace dos semanas. Me llamaron en un juzgado por una causa de hace treinta años que estaba cerrada. Al tercer día, el fiscal me pide un millón ochocientos mil dólares. Me da tres días para pagarlo. Yo lo denuncié públicamente. Salí al aire. Nadie se hizo eco y ahora salta que me salen a buscar. Este tipo cree que soy Bulgheroni. Aparte no la tengo y si la tengo no se la voy a poner", dijo Samid.

"Si mañana me agarran, sepan lo que está pasando, son unos ladrones sinvergüenzas y hay que poner una bomba atómica en Comodoro Py. Eso no es Comodoro Py, es Comodoro Pro", sostuvo.

