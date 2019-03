Perlita: el berrinche de Moreno en MDZ Radio tras ser consultado sobre las escuchas

El exsecretario de Comercio se molestó por las preguntas que le hicieron al aire y quiso fijar los términos de la entrevista. Ratificó el pedido a los "compañeros" para que "no canten". "No tienen que hablar porque la Justicia no está buscando la verdad. Está intentando completar el relato", aseveró.