Para todo peronista de ley, cualquiera que no lo sea indefectiblemente será estigmatizado como "gorila". No basta disentir o pensar distinto. Se trata de exponer al otro, al "ajeno". Nadie niega las persecuciones que padeció el peronismo en su larga historia, pero tampoco debe olvidarse a los gorilas internos que implosionaron a esa fuerza política. Para explicar el triunfo de Rodolfo Suarez, el presidente del PJ, José Luis Gioja, lo sintetizó fácil: "los mendocinos son medio gorilitas". Después pidió disculpas, pero no había hecho más que ser fiel a lo que él y la mayoría de los suyos piensan realmente.