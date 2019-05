¿Néstor o Perón?: quién es más importante, según Alberto Fernández

Alberto Fernández dio una entrevista a Infobae y en una de las preguntas que tuvo que enfrentar la presentaron las "perushkas", la versión peronista de las tradicionales mamushkas rusas. En ella estaban representado tanto Juan Domingo Perón como Néstor Kirchner y tuvo que elegir a cuál de ellos ponía primero de acuerdo a sus preferencias.

Acusando la crueldad de la pregunta, Fernández no dudo en poner primero en la fila a Néstor, manifestando que le debe mucho.

Las petrushkas.

"Perón y Evita son un mito. A Néstor yo le debo todo. Su confianza fue lo que me permitió llegar hasta acá. Y Cristina es mi amiga, la he valorado siempre como tal; aunque he sido un poquito crítico con ella. Lo que sí, respecto al tamaño, tal vez no debería estar tan chiquita en relación a Néstor", manifestó el precandidato.