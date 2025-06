Misiones elige entre la continuidad del "rovirismo" y el desembarco libertario

En horas de la mañana, ya votó el vicegobernador Lucas Romero Spinelli, y en Posadas, el intendente Leonardo Stellato. Se espera para las primeras horas de la tarde el sufragio en Oberá del gobernador Hugo Passalacqua y en Posadas del líder del Frente Renovador Carlos Eduardo Rovira. También en horas de la tarde lo harán los principales candidatos a diputados: Matías Macias, por el frente Renovador, y el ex tenista profesional Diego Hartfield por los libertarios.

De su parte, los libertarios liderados por el ex tenista profesional y actual corredor de Bolsa, Diego Hartfield, intentarán rebatirle dicha mayoría; aunque piensan más en las elecciones nacionales de octubre, sabiendo que en estos comicios provinciales el presidente Javier Milei no se juega nada.

También se presentan los ex UCR “pelucas”; los radicales “puros”, los kirchneristas-camporistas divididos en tres y otros partidos provinciales.

El electorado

1.002188 (503.584 femeninos y 498.572 masculinos) están en condiciones de votar, un 22,5 % más que en las elecciones del 2023. En esta cifra están incluidos los agentes de las fuerzas de seguridad provinciales y nacionales, que finalmente fueron autorizados a votar por la Corte Suprema de Justicia de la provincia.

El Tribunal Electoral de la Provincia los había inhabilitado aduciendo que está vigente el artículo 48 inciso 10 de la Constitución Provincial que impide el sufragio de las fuerzas de seguridad.

En estos comicios se renueva parcialmente la Cámara de Diputados, en tanto que en diez municipios que cuentan con Carta Orgánica Municipal se renuevan parcialmente los concejos deliberantes y en Oberá (considerada la segunda ciudad de la provincia) se elegirá defensor del pueblo.

Entre los partidos provinciales se encuentra Por la Vida y los Valores que presenta como primer candidato a legislador provincial al ex suboficial de la Policía de la Provincia Ramón Amarilla detenido en la Unidad Penal I de la ciudad de Loreto acusado de sedición, ya que encabezó la revuelta, acampamento y reclamo policial de más de un mes en mayo del año pasado en reclamo de mejoras salariales.

Expectativa por la participación en las elecciones

Se estima que la cantidad de votantes no superará el 65%. “Mucho depende también del clima porque si llueve ese porcentaje puede llegar a bajar debido a que en el interior hay muchos caminos terrados y será difícil para la gente salir a votar o ingresar en búsqueda de votantes”, dijo una candidata a legisladora provincial oriundo de la ciudad de Andresito.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, este domingo en Misiones se prevé tiempo nublado con un 10 % de posibilidad de precipitaciones.

Frentes y partidos de Misiones

El Frente Renovador de la Concordia Social, el oficialismo, pondrá en juego 12 bancas; mientras que los frentes y partidos opositores pondrán en disputa ocho.

El oficialismo es encabezado por el actual presidente de Vialidad Provincial, Sebastián Macías. El Pro-UCR propone al concejal posadeño Santiago Koch. El Partido Agrario y Social (PAyS) presenta como cabeza de lista al ex diputado nacional kirchnerista (2019-2024) Héctor “Cacho” Bárbaro.

Por la Vida y los Valores, propone al suboficial mayor (R) Ramón Oscar Amarilla, quien como se mencionara se encuentra detenido acusado por intento de Sedición y Conspiración por el amotinamiento de efectivos policiales en mayo pasado.

Tierra, Techo y Trabajo, aliado al kirchnerismo, propone como cabeza de lista al ex legislador provincial Martín Sereno.

El partido Confluencia Popular por la Vida propone a la dirigente gremial referente de la CTA autónoma Mónica Gurina, quien junto al dirigente Leandro Sánchez enfrentará en octubre un juicio oral, debido que están denunciados por criminalización de la protesta gremial docentes.

El radicalismo se presenta a través del Frente Unidos por el Futuro, proponiendo como primer candidato al concejal posadeño Santiago Koch.

La Libertad Avanza es encabezada por el ex tenista profesional Diego Hartfield. El Partido Demócrata propone a la docente Nelli Zart. El partido Obrero, al profesor de historia Aníbal Zeretzky. El Movimiento Positivo, al comerciante Gabriel Nielsen. E Integración y Militancia, al productor tabacalero Roberto Cavalheiro.

De su parte, el partido provincial Activar, liderado por el diputado provincial con licencia Pedro Puerta, no participará de los comicios.

Este partido quedó muy golpeado por la condena a 14 años de cárcel por tenencia, facilitación y distribución de material de abuso sexual infantil (Masi) del exdiputado provincial Germán Kiczka cuyo mandato hubiera finalizado el 10 de diciembre próximo. Por consiguiente, Activar perderá su banca y, se debe esperar qué sucederá con Pedro Puerta cuando finalice su licencia. Si la renueva, renuncia o vuelve a ocupar su lugar en la Legislatura Provincial. Por ahora sigue disfrutando de su larga luna de miel con su flamante esposa la ex diputada provincial Karen Fiege quien renunció a su banca un mes antes de su casamiento el 26 de abril pasado.

Qué dicen las encuestas

Los encuestadores coinciden que el oficialismo provincial lidera las intenciones de voto con el 50 % lo que le permitiría retener las 12 bancas que pone en juego, especifica la consultora Analía del Franco.

Esta consultora sostiene que los libertarios obtendrían el 20 %, lo les permitirá obtener cuatro bancas; luego se ubican los libertarios ex radicales “peluca” con el 8 %, dos bancas; Por la Vida y los Valores el 6%, una banca y Partido Agrario y Social aliado con el kirchersimo el 5 %, una banca.

De concretarse estos porcentajes por primera vez los radicales “puros” no tendrían representación legislativa a partir del 10 de diciembre.

Lemas y sublemas

En Misiones para la elección de concejales y defensor del pueblo está vigente la ley de Lemas y sublemas.

En los municipios de Posadas; Puerto Iguazú; Eldorado; Montecarlo; Puerto Rico; San Vicente; San Pedro; Aristóbulo del Valle; El Soberbio y Leandro N. Alem se renovarán parcialmente los concejos deliberantes y, como se mencionara en Oberá se elegirá defensor del pueblo.

En la Capital Provincial se elegirán siete ediles titulares y la misma cantidad de suplentes; mientas que en los demás municipios se nominarán tres ediles titulares y tres suplementes.

En total se inscribieron 318sublemas, para concejales y 27 para defensor del pueblo. Por ejemplo, en la ciudad más importante como Posadas se inscribieron 69 sublemas; San Vicente 40; Eldorado 39 e Iguazú 32; Oberá 27, entre otros.

En Eldorado, considerada la tercera ciudad de la provincial se presenta primer concejal por un sublema del radicalismo el ingeniero forestal Julio Bernio denunciado penalmente por supuesto abuso sexual contra una menor que, al momento de supuestamente haberse cometido el hecho, tendría 7 años y sería su sobrina.

La denuncia está radicada en el Juzgado de Instrucción N° 2 de la ciudad de Eldorado, a cargo de la doctora Delia Yolanda Caballero, con fecha 2024, y el hecho se habría cometido en 2015. La misma está caratulada como: “Bernio Julio s/ abuso sexual simple reiterado, gravemente ultrajante, ambos calificados por aprovechamiento de la situación de convivencia preexistente con la víctima y promoción de la corrupción de menores por la edad de la víctima y por la convivencia”.

El propio Comité Provincia de la UCR pidió su renuncia como, pero Bernio hizo caso misio y se presenta por el partido centenario

La campaña

Mientras el Frente Renviador Neo de la Concordia Social, como viene sucediendo desde el 2003 provincializó la campaña electoral, la Libertad Avanza la nacionalizó, en tanto que los demás frente y partidos optaron por no hacer demasiada campaña y utilizar las redes sociales o los medios de comunicación radiales, principalmente.

En rigor fue el oficialismo provincial que más recorrió la provincia y apeló a las figuras del primer candidato a diputado provincial, del vicegobernador Lucas Romero Spinelli, al presidente de la Legislatura provincial Oscar Herrera Ahuad y en las últimas dos semanas al gobernador de la provincia Hugo Passalacqua.

También utilizó las imágenes, principalmente de los intendentes de los municipios donde se eligen concejales.

De su parte los libertarios apelaron a la figura del deportista Martín Hartfield para llevar adelante la campaña. A la vez que la nacionalizaron con las presencias en Iguazú; Posadas y Oberá del presidente de la Legislatura Nacional Martín Menem; la ministra de Seguridad Patricias Bullrich y la secretaria general de la presidencia Karina Milei. Esta última, en su visita a Oberá tuvo que soportar el abucheo de un importante grupo de productores yerbateros que le reclamaron por la desregulación de la actividad.

D su parte los ex radicales “pelucas” no lograron convencer a funcionarios nacionales para que los acompañen en la campaña, que en cierta medida fue pobre porque poco recorrieron la provincia. El diputado nacional Martín Arjol quien en más de oportunidad dijo que no sería candidato a legislador provincial porque su intención era buscar el re elección tuvo que encabezar la lista provincial por falta de candidatos. Algunos se preguntan si su candidatura es testimonial.

Los radicales tampoco se mostraron en las distintas localidades. En tanto que el partido provincial por los Valores apeló a la imagen de Ramón Amarilla, el ex policía detenido.

Los justicialistas con el partido intervenido se presentan con tres partidos cercanos al kirchnerismo y camporismo. Solo salió al recorren las localidades de la ruta nacional 14 el ex diputado nacional Héctor “Cacho” Bárbaro. Los demás primeros candidatos de los restantes partidos estuvieron ausentes en la campaña.

El contexto económico y social

Las elecciones de este domingo se llevarán a cabo en un contexto económico y social difícil en la provincia. Los productores yerbateros reclaman al Gobierno nacional que dé marcha atrás a la desregulación de esta actividad con precios de la hoja verde muy por debajo del sugerido por el Instituto Nacional de la yerba Mate y del Ministerio del Agro y la Producción. Ambos organismos plantaron un valor de referencia de 355 pesos por kilo, cuando se está pagando entre 160 y 180 pesos con cheques diferidos a 180 días.

El sector maderero, que busca mejor financiación y que se reactive la construcción de viviendas de madera. El tealero, con precios de exportación que no permiten cerrar los números. Cabe acotar que el 95 % de la producción tealera en Misiones se exporta principalmente a los Estados Unidos.

Productores tabacalero, en estado de movilización.

El sector turístico con precios similares a los de mayo 2024. “La estamos pasando muy mal, mientras los costos nos aumentaron d un año para el otro el 150 % nosotros debimos mantener las tarifas por la competencia con los países vecinos y los alquileres temporarios de departamentos”, dicen.

En tanto, es crítica la situación del comercio fronterizo debido a las asimetrías con Brasil y Paraguay. En este sentido, por último, cabe recordar que Misiones tiene un 90 % de frontera con los mencionados países.