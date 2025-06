Los mendocinos, peor que en 2024: las alarmas económicas que empiezan a aparecer

Salarios, el gran problema

Pero, por otro lado, sostuvo que la otra variable importante para destacar son los salarios, ya que "ya vienen por lo menos 10 años donde vienen perdiendo poder adquisitivo de una manera sistemática. Todos los años, de forma acumulada, y no lo recupera. Y lo perdido no se recupera hacia adelante", alertó.

"El salario no está ordenando la economía de la familia, entonces, bueno, aparecen multiplicidad de cuestiones sociales que ahí se derivan", dijo, y agregó que ha empezado a reaparecer "el crédito como única salida para llegar a fin de mes. El tema es que eso tiene un límite. Hay datos preocupantes del sistema financiero del Banco Central que ya muestran un incremento en los niveles de morosidad, es decir, de no pago mucho de los deudores y que empieza a preocupar también en el sector financiero", comentó.

También mencionó que el ajuste no está impactando particularmente sobre el sector público, sino en el privado. "Si vos analizás los números de despidos en el sector público, serán alrededor de 30.000, pero no son ni el 25% del total de desempleados del sector privado".

A futuro, sostuvo que sólo habrá una perspectiva para un repunte en tanto y en cuanto la inflación siga a la baja y los ingresos "empiecen a ganarle en términos porcentuales a la inflación de una manera considerable, porque si no, no se recuperará el consumo; y si no recupera el consumo, no tenés plan de ventas por delante".