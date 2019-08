Los intendentes del PJ no apelarán el fallo de la Corte

La batalla judicial por la reelección de los intendentes terminó. Así lo indicó José Luis Correa, uno de los abogados de los cuatro jefes comunales del PJ que animaron la pelea política con el gobernador Alfredo Cornejo.

El fallo dado a conocer el viernes, en el cual la Suprema Corte de Justicia convalidó en votación dividida (4 a 3) el decreto de Cornejo sobre las reelecciones, representó el fin de esta discusión.

Expresamente, Correa adelantó que los intendentes Jorge Gimenez, Martín Aveiro, Roberto Righi y Emir Félix no apelarán ante la Corte Suprema de la Nación. Hay varias razones para prolongar el litigio, aunque la principal es que en marzo de este año ambas partes firmaron un acuerdo con el Gobierno para respetar lo que resolviera el alto tribunal mendocino.

"No se puede apelar porque significa incumplir un convenio que hemos firmado. Es el convenio en el que admitíamos que la Corte provincial resolviera la inconstitucionalidad", dijo el letrado.

Correa aseguró también que los intendentes del PJ hubieran querido seguir discutiendo en tribunales el decreto por el cual el gobernador promulgó la enmienda constitucional de 2009 contra las reelecciones indefinidas.

Pero no sólo el convenio de marzo los frenó. "La Corte de la Nación ha dicho que los partidos políticos no tienen acción colectiva", agregó Correa. O sea que, para apelar, no sólo tendrían que saltar el acuerdo con Cornejo, sino también la propia jurisprudencia del alto tribunal de la Nación.

Hay que recordar que, en el convenio de marzo pasado, los intendentes peronistas consiguieron la posibilidad de competir en las elecciones de este año a pesar de tener varias reelecciones encima.

Será la última oportunidad para ellos y habrá que ver si está en los planes de algun actor de la política impulsar en el futuro alguna reforma de la Constitución provincial, ahora que puede resultar más fácil.

Es que el efecto a largo plazo de la sentencia de la Corte provincial será que una reforma ya no necesitará la mitad más uno de los votos del padrón general, sino que alcanzará con que sea apoyada con el sí por la mayoría de los votantes.

Esto en algún momento reactivará el viejo anhelo de la darle la reelección al gobernador, único cargo electivo que la tiene vedada. Pero no es algo que esté en la mente del oficialismo actual, o en todo caso no es un pensamiento conveniente para soltar en momentos de campaña.

"No estamos pensando en una reforma de la Constitución. Nuestros temas son los temas de la agenda de la gente y este no lo es", aseguró ante la consulta específica de MDZ, el candidato a gobernador del radicalismo, Rodolfo Suarez.

E hizo extensivo este criterio al gobernador Alfredo Cornejo, quien se iría de la gestión en diciembre sin apurar un proceso de estas características.