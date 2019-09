La oposición pide aplazar el debate del Presupuesto para después de las elecciones

El diputado nacional por Salta e integrante de Consenso Federal, Pablo Kosiner, apuntó que los proyectos del ley presentados por el Poder Ejecutivo de Presupuesto 2020 y Reperfilamiento de deuda pública deberán esperar hasta después de las elecciones de octubre para ser tratados en el Congreso.

Al respecto, aseguró que los bloques opositores se enteraron "por los medios" del envío del proyecto de Reperfilamiento y que, desde el gobierno nacional, "nunca" los llamaron ni les enviaron "un borrador de trabajo". "Nos llama la atención, porque el gobierno venía hablando de diálogo, consenso. Vamos a pedir que las autoridades económicas vengan al Congreso a explicarlo", afirmó el presidente del interbloque de Argentina Federal en Diputados en declaraciones citadas por la agencia Télam.

Aunque explicó que todavía están analizando el proyecto, ingresado el jueves por la noche para su tratamiento, dijo que "genera algunas dudas" ya que no se especifica cuáles serían las nuevas condiciones que deberías aceptar los bonistas minoritarios ante un acuerdo de la mayoría de los tenedores.

"No se sabe si hay criterios de quita de capital o de intereses", dijo Kosiner, para quien "el gobierno ha perdido una oportunidad" en medio de "un momento que la Argentina necesita incrementar los niveles de diálogo".

Por otra parte, sobre el Presupuesto 2020, dijo que será una ley que ejecute la próxima administración, por lo que "hay que esperar a las elecciones y a que el nuevo gobierno designe a las autoridades económicas". "No hay posibilidades de analizar este proyecto si no es con las nuevas autoridades electas", afirmó Kosiner.

Por último, insistió con la necesidad de que el próximo gobierno sea de "unidad nacional" y recordó que el candidato a presidente de su espacio, Roberto Lavagna, confirmó ayer que, en caso de ser electo para el cargo, conformará un gabinete con dirigentes tanto de Cambiemos como del Frente de Todos.

"Creemos que, a partir de que la polarización está rota, tenemos mucho espacio para crecer", dijo Kosiner, que pidió "generar tensiones entre los dirigentes cuando se quiere buscar un gobierno de unidad nacional".

En esa línea destacó la figura del presidente de la Cámara de Diputados e integrante de Cambiemos, Emilio Monzó, quien no renovará su banca y que espera que pueda formar parte de una alternativa cercana a Consenso Federal en el futuro. "Creo que es un hombre muy valioso para la etapa política que se viene y el futuro de la Argentina. Un hombre de diálogo sincero, no para la foto. Porque dialogar no es hablar por teléfono. Es sentarse a acordar políticas publicas", cerró.