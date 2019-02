El disparo que da inicio al calendario electoral ha revolucionado a los gansos, que salieron volando en distintas direcciones luego de la explosión. Por un lado, el presidente del Partido Demócrata, Marcos Niven, expresó que no integrarán el frente Cambia Mendoza en las elecciones departamentales de San Martín, San Rafael, Lavalle y Tunuyán, agregando que posiblemente ocurra lo mismo para las elecciones provinciales. Por el otro, Josefina Canale y los demócratas "cornejistas" tomaron distancia y ratificaron sus intenciones de adherir a Cambia Mendoza desde el Partido Demócrata Progresista. Pero existe un tercer espacio que quedó en el limbo.

Allí se ubica el titular de la Dirección Provincial de Ganadería, Ramiro Zaragoza. El alvearense supo ser concejal en ese municipio por el PD y hoy encabeza el sector de Demócratas por el Cambio. Si bien Zaragoza está de acuerdo con la "difícil decisión" de Marcos Niven de no integrar Cambia Mendoza en las elecciones municipales de cuatro departamentos, asegura que hay tiempo hasta abril para limar asperezas.

"Somos una tercera línea dentro del partido. Somos demócratas del sur mendocino que participamos en la política provincial y departamental y no nos vamos a ir del Partido Demócrata", manifestó, en diálogo con MDZ.

En este sentido, tomó distancia de la postura de sus colegas funcionarios como Josefina Canale (Casino), Oscar Sagás (Salud) y Richard Battaggión (AySAM), entre otros, quienes ante la postura adoptada por Niven optaron por apoyar al gobierno de Alfredo Cornejo desde otro partido. Si bien defendió "la difícil decisión de Niven", se mostró confiado en lograr un acuerdo de aquí al mes de abril para que el PD pueda seguir siendo parte de Cambia Mendoza a nivel provincial.

"Con coraje, Niven mostró a las claras cuál es la posición del PD. Creemos que antes del 10 de abril vamos a llegar a un acuerdo entre dirigentes luego de una discusión seria en la que nos den los lugares que merecemos", señaló Zaragoza.

En concreto, se quejó que en los últimos cuatro años el PD ha sido perjudicado en el armado de las listas pese a que se trata de un partido aliado y con historia. "Yo me presenté a elecciones en Alvear y me convertí en concejal con el 20% de los votos. Hoy no tenemos ningún lugar en el Concejo Deliberante y solo un legislador provincial", lamentó.

Por eso, subraya que lo único que está haciendo su partido es pedir lo que les corresponde. "No pedimos más de lo que valemos. Pero ¿acaso no valemos un 5% de los votos? ¿No merecemos un diputado, un senador y algún concejal?", cuestionó.

En conclusión, Zaragoza dijo que el Partido Demócrata podría seguir en Cambia Mendoza, pero para ello se debe reconocer su peso electoral tanto a nivel provincial, como en los armados municipales.