Fuerte embestida contra Axel Kicillof: lo acusan de no garantizar la seguridad de Javier Milei
En la previa al cierre de campaña de Milei en Moreno, dirigentes nacionales cargaron contra Axel Kicillof y lo responsabilizaron por la seguridad presidencial.
Las advertencias del Gobierno de la provincia de Buenos Aires sobre la falta de condiciones de seguridad para el cierre de campaña de este miércoles de La Libertad Avanza en Moreno generaron una fuerte reacción entre funcionarios y dirigentes cercanos al oficialismo. Varios de ellos cuestionaron duramente a Axel Kicillof y lo acusaron de no garantizar la protección de Javier Milei.
El intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, fue uno de los primeros en manifestarse: “Kirchnerismo en estado puro. Quieren apropiarse de territorios y resolver por la fuerza a qué lugar puede ir o no el presidente de la Nación. Este 7 de septiembre tenemos que llenar las urnas y decir fuerte y claro KIRCHNERISMO NUNCA MÁS”, escribió en su cuenta de X.
Te Podría Interesar
El coro libertario contra Axel Kicillof
En la misma línea, el diputado nacional Cristian Ritondo cargó contra el gobernador: “Mañana @Kicillofok no va a garantizar la seguridad del Presidente como nunca garantizó la seguridad de ningún bonaerense. Este domingo gritemos bien fuerte: INÚTILES NUNCA MÁS”.
Por su parte, el dirigente de La Libertad Avanza, Sebastián Pareja, fue todavía más crítico y comparó a Kicillof con un régimen autoritario: “El pichón de Stalin @Kicillofok renuncia públicamente a brindarnos seguridad a todos los bonaerenses con una convocatoria abierta a dejar zona liberada para ¿provocar un atentado a la máxima investidura de la República? Llamamos a toda la ciudadanía de bien a estar en estado de alerta. Más que nunca kirchnerismo NUNCA MÁS! VLLC! @JMilei”.
"El gobernador @Kicillofok es responsable de la seguridad en la provincia de Buenos Aires, y no puede abdicar de sus funciones. Un delirio total si genera una zona liberada mañana en Moreno en el marco del cierre de campaña de @LLAenPBA. Gravedad institucional!", denunció por su parte el intendente de 3 de Febrero y candidato por la Primera Sección Electoral, Diego Valenzuela.
En tanto, el candidato por la Octava Sección Electoral, Francisco Adorni, también apuntó contra el gobernador bonaerense al calificarlo de ineficiente: “El Estado soviético del gobernador @Kicillofok: ni siquiera puede cuidar al Presidente. Zona liberada, bochornoso como toda su gestión”. Así, en la recta final hacia los comicios del 7 de septiembre, la seguridad presidencial se convirtió en un nuevo eje de confrontación política entre la Casa Rosada y el gobierno bonaerense.