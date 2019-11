Fuerte cruce entre Sietecase y Tenenbaum por el populismo en América Latina

Los periodistas Reynaldo Sietecase y Ernesto Tenembaum tuvieron un fuerte cruce al aire el martes a la mañana cuando analizaron el encuentro entre el presidente electo argentino, Alberto Fernández, y su par mexicano, Andrés López Obrador.

Tenembaum leyó el titular del encuentro en el diario español El País que decía que "México enfría las expectativas de Argentina de formar un eje progresista". "López Obrador pone de manifiesto que la política exterior no es una de sus prioridades en su encuentro con Alberto Fernández", señaló.

Pero Sietecase puso en duda las palabras de su colega y lo cruzó: "El País ponía en la misma bolsa a Maduro, Morales, Cristina, el populismo".

"¿Vos decís que El País fue concesivo con Macri? Fue lapidario", le respondió Tenembaum.

"No digo con Macri; mezcla todo, así que no me deja certezas", agregó Sietecase. Tenembaum se sintió atacado por su colega y contratacó: "Te veo a la defensiva".

"Leo el diario hace rato, tiene categorías rígidas, todo es populismo", continuó su ataque contra El País Sietecase.

"Casi todos los medios europeos meten en la misma bolsa todo el populismo como catastrófico. No me como más ninguna lectura", sostuvo Sietecase.

"¿Por qué te enoja tanto una nota?", lo cuestionó Tenembaum. "Me sorprendés, no estoy enojado", respondió Sietecase.

Tras la discusión, Sietecase explicó su punto de vista: "El País tiene una manera de contar América Latina y me sorprende. Categoriza a todos los fenómenos en blanco y negro. Para ellos es lo mismo cualquier gobierno popular y para mí tienen matices. No es un ataque, es una manera de mirar al diario".

Escuchá la pelea completa: