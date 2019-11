Evo Morales divide al interbloque oficialista en Diputados

Hasta ahora, Juntos por el Cambio no ha conseguido solucionar sus diferencias respecto de la crisis institucional en Bolivia y llegaría a la sesión especial de este miércoles en la Cámara de Diputados con dos posturas diferentes respecto de la renuncia de Evo Morales.

El jefe del bloque FPV-PJ, Agustín Rossi, anunció ayer la convocatoria a una sesión que tendrá por objeto mostrar el repudio institucional contra el golpe de estado en Bolivia y pedir la pacificación del país vecino.

La cita precipitó una reunión del interbloque de Juntos por el Cambio (PRO, UCR y Coalición Cívica) prevista para la tarde de este martes. La participación en ese encuentro de los diputados de varias provincias tenía una complicación inicial, ajena al conflicto en Bolivia: la cancelación de vuelos que se produjo a raíz de una protesta gremial.

Mientras buscaban la manera de llegar a Buenos Aires, algunos legisladores del interior analizaban el cruce de opiniones sobre el caso Bolivia. En este conflicto, la Cámara de Diputados podría ser la caja de resonancia de una diferencia entre la Casa Rosada y el radicalismo.

Este lunes, el gobierno de Mauricio Macri, después de una reunión de gabinete, señaló por boca del canciller Jorge Faurie que no estaban dadas las condiciones para hablar de un golpe de estado. Sin embargo, en paralelo, voces importantes de la UCR e incluso del PRO ya habían condenado la intervención de las fuerzas armadas bolivianas.

Los radicales Julio Cobos, Gerardo Morales y Mario Negri respaldaron abiertamente la teoría del golpe. Por su parte, Daniel Lipovetsky, del PRO, habló en el mismo sentido.

Y por último, un comunicado del Comité Nacional de la UCR colocó al gobernador Alfredo Cornejo, quien preside el partido, en el centro de la discusión.

"Cuidar la democracia en el continente implica un esfuerzo por calificarla ¡No a las trampas! ¡No a las injerencias externas! ¡No al Golpe de Estado! Sí al pluralismo, la democracia y la convivencia pacífica", expresó el texto del Comité radical.

Cornejo también intervino en primera persona, aunque no aportó claridad. "Se han hecho cosas salvajes desde el punto de vista institucional", señaló el gobernador, muy crítico con Evo Morales, en conversación con una radio porteña.

Y luego brindó una mirada no concluyente sobre la intervención militar. "Evo Morales ha renunciado y eso no es un golpe de estado, pero si el Ejército sacó un comunicado diciendo que sugería su renuncia, está a mitad de camino. Si no es un golpe de estado, casi lo es", declaró el mandatario.

"Da igual si es un golpe de estado o no, el punto es que en Bolivia tienen que haber elecciones libres y tiene que existir una sucesión presidencial, no puede no existir el gobierno y el estado de derecho", agregó.

Cornejo estará presente en el Congreso este miércoles, cuando se produzca la sesión especial. No interviene en el debate de Diputados directamente, porque todavía no asume la banca, pero todos los legisladores nuevos han sido invitados a un acto de presentación.

Será un día cargadísimo de actividades en el Congreso, ya que, a la sesión especial por Bolivia y la recepción de los legisladores nuevos, se agregará nada menos que el acto de proclamación de Alberto Fernández como presidente de la Nación ante la asamblea legislativa.

En principio, los radicales consultados por MDZ estarían dispuestos a sostener en la sesión especial que hubo un golpe en Bolivia, más allá de los matices que aportó luego Cornejo.

La postura radical se diferenciaría así de la del PRO y de la Coalición Cívica, que no reconocen el golpe. "Es probable que bajemos a la sesión y que se manifiesten las dos expresiones", adelantó un miembro del bloque de la UCR, aunque a la vez señaló: "Todos estaremos de acuerdo en que la salida es democrática, a través de elecciones limpias y transparentes".