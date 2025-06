El inicio de todo: la denuncia que terminó con Cristina Fernández de Kirchner presa

Ricardo Stoddart acompaño la gestión de Javier Iguacel al frente de Vialidad Nacional, como gerente de Asuntos Jurídicos. Fue el encargado de la auditoría interna en las 51 obras adjudicadas a Austral Construcciones durante los gobiernos de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner, que derivaron en el juicio por hechos de corrupción en la obra pública de Santa Cruz. En 2022 relató a MDZ cómo nació la causa que terminó con la condena de la expresidenta que quedará presa.

En la charla con MDZ, el exfuncionario de Vialidad Nacional, relató en 2022 la génesis de la denuncia. “Desde el minuto cero de la auditoría nos dimos cuenta de que había hechos delictivos. Encontramos evidencias suficientes para demostrar la existencia de una organización corrupta que asignaba obra pública de forma arbitraria e ilegal en la provincia de Santa Cruz”, explicó. “Santa Cruz es una provincia que no llega al 1% de la población del país y tenía cerca del 12% de las obras públicas que otorgaba Vialidad Nacional, con una particularidad: muchas rutas provinciales y la mayoría son de ripio”, agregó Stoddart.

image.png Ricardo Stoddart junto a Mauricio Macri. El exfuncionario de Vialidad Nacional agregó en aquel momento: “Lo primero que nos llamó la atención fue la Ruta provincial 9, es toda de ripio y une el mar con la cordillera. Otro tema que encendió alertas era que los funcionarios que estuvieron entre el 2003 y el 2015 en Vialidad Nacional eran los mismos que habían estado con anterioridad en la provincia de Santa Cruz. Estoy hablando de Julio De Vido, José López y Nelson Periotti. Durante diez años, Periotti fue presidente de la Dirección de Vialidad santacruceña y después estuvo todo el periodo de Néstor y de Cristina, como administrador general de Vialidad Nacional”, detalló el exfuncionario.

La cronología siguió “el 8 de enero del 2016 nos encontramos con un gran paro de los trabajadores de Austral Construcciones, reclamando salarios atrasados. Cuando vemos los estados de la deuda que tenía Vialidad Nacional con Austral Construcciones descubrimos que no debíamos un centavo. No solo no le debíamos nada, sino que se habían pagado por adelantado todos los certificados”, completó Stoddart.

El empleado trucho de Vialidad Nacional que trabajaba para Lázaro Báez El exgerente de asuntos jurídicos de Vialidad Nacional contó que Báez tenía un empleado trabajando en las oficinas de Vialidad Nacional en Santa Cruz. "Hay un dato de color muy interesante, en representación de Vialidad Nacional fue a la reunión de conciliación del ministerio de trabajo santacruceño Miguel Salazar. Cuando veo ese nombre en el acta me llamo la atención, no sabía quién era. Llamo a Santa Cruz para que me informen quién era. En ese momento nos enteramos que Salazar era empleado de Lázaro Báez, no lo podíamos creer; 8 años ocupó un escritorio de una dependencia nacional y era quien se encargaba de las certificaciones y las redeterminaciones de obras para todo el Grupo Austral”, relató.