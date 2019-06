Desde que se dio a conocer que Miguel Ángel Pichetto será el compañero de fórmula de Mauricio Macri en las próximas elecciones, las empresas argentinas que cotizan en la Bolsa de Buenos Aires aumentaron su valor en casi U$S 5.000 millones, lo que sumado a la baja en el precio del dólar y otros indicadores económicos se considera el "efecto Pichetto".

De acuerdo a un informe del diario La Nación, el valor de mercado de las empresas argentinas que están listadas en la bolsa porteña se incrementó en U$S 4.831 millones. Antes de la postulación de Pichetto valían U$S 34.747 millones y ahora representan U$S 39.579 millones.

En una entrevista con Clarín, Pichetto se refirió al "efecto" que bautizaron con su apellido, pero dijo que en realidad debería ser el "efecto Macri". "Me causa un poco de gracia, pero tiene que ver con el efecto Macri. La decisión audaz fue de él. Por supuesto que yo asumí el compromiso. El mercado reacciona ante este tipo de hechos, a veces mal, a veces bien, en este caso reaccionó bien. Tuvo una respuesta a la propuesta electoral altamente beneficiosa", dijo al ser consultado por los indicadores económicos.

Sobre la posibilidad de que su figura pueda traccionar votos del denominado Círculo Rojo, Pichetto manifestó que "los votos son del Presidente, es el creador de este espacio político. Creo que su decisión tiene que ver más con lo que yo represento, las relaciones con el establishment económico, con Nueva York".