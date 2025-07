Duda: los concejales que van por su segundo mandato, ¿pueden ir por la reelección?

Básicamente hay dos interpretaciones. Una que dice que la ley rige desde 2024, por lo tanto a todos los concejales que están en ejercicio se les empieza a computar desde ese momento, independientemente de los mandatos anteriores. La otra, que no pueden hacerlo, es decir que quienes ya llevan 8 años consecutivos no se pueden reelegir en las elecciones del 26 de octubre ( o del 22 de febrero si se trata de un departamento que decidió no acompañar la decisión de la Provincia de convocar a votar el mismo día que las elecciones nacionales).