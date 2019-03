Desde el entorno K, aseguran que Florencia sufre de "ataques de pánico permanentemente"

El legislador del Parlasur Eduardo Valdés sostuvo hoy que Florencia Kirchner, hija de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, "no está bien, tiene ataques de pánico", luego de que la ex presidenta explicara en un video que viajaba a Cuba por el estado de salud de la joven.

"Florencia no está bien, tiene ataques de pánico, a Cristina (Kirchner) la vi golpeada", confió el Valdes en diálogo con radio Continental.

"Estuve con la ex presidenta el domingo; le habían contado que su hija no estaba bien, y por eso decidió viajar, hay mucho de ataques de pánico; permanentemente, Florencia sentía a través de transcendidos periodísticos de que la iban a detener, no podía conciliar el sueño", contó Valdés.

Describió además que la joven es "víctima de la persecución judicial" a la que se refirió la senadora de Unidad Ciudadana en su video -expuesto hoy en Twitter- como un tema "muy lamentable y doloroso, y los argentinos no tenemos que acostumbrarnos a eso".

"La ex presidenta desde la política se banca todo lo que le pase a ella pero le duele mucho, a todos nos duele cuando tocan a nuestros hijos, el domingo la vi golpeada muy dolorida, es la primera vez que la veo así", narró Valdés.

Agregó que "sabía que estaba mal lo de Florencia, pero no sabía que era tan grave", definió.

Por otra parte, el legislador relativizó una eventual candidatura de la ex mandataria con vistas a los comicios de octubre "si (la ex mandataria) se va a tener que mover en ocho indagatorias en un día, como la citaron, no es posible, es la mayor crueldad judicial".

"Es el país de la cloaca hay que salir de esto, no nos hace bien", indicó, al tiempo que evaluó que a nivel personal considera que "no tiene sentido" una competencia electoral en estas circunstancias.