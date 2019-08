Cuatro anuncios y una medida concreta para postergar pagos

La decisión comenzó a analizarse en la reunión de Los Abrojos, durante el último fin de semana largo. El mandato era llegar a octubre con un dólar tranquilo y garantizar que llegue el tercer desembolso del FMI. Lacunza le dijo al presidente que el principal problema para llegar a ese objetivo eran los vencimientos de las Letras antes de octubre, fundamentalmente las que vencen un mes antes de las elecciones.

Lacunza veía que no iba a haber una renovación total de las Letras. Ya había fracasado una primera licitación. Tenía el dato que las letras no estaban siendo renovadas. Los tenedores de esas letras se iban a llevar los dólares. El Ministro le dice que algo que había que hacer y la respuesta fue no pagarlos o patearlos. El Presidente aseguraba que no quería terminar la gestión sin dejar de pagar una obligación.

Lo que acordaron fue esperar. Transcurrieron algunos días de calma, hasta que se rompió todo de nuevo. Primero, el acuerdo político entre Macri y Alberto Fernández, que no había más. Y luego el acuerdo con el FMI, que no garantiza el desembolso.

Ayer hubo una reunión entre Lacunza y el Presidente del Banco Central donde volvió el plan de no pagar las letras.

De todos los anuncios, en realidad hay una medida efectiva, las otras son utópicas. Plantear hoy una renegociación con el FMI es una utopía. Va a haber declaraciones de gente del Fondo que tratan a Argentina como “paria”. La palabra es “vergüenza” y otro fracaso del Fondo. Va a estar el pedido de renegociación, pero no hay garantía de que se de. Reperfilamiento, esa palabra que usa el Gobierno, no existe. No existe para el Fondo, ni para la Real Academia.

La otra medida utópica es un proyecto de ley para que el Congreso negocie una extensión en el plazo del pago de los bonos en dólares. No hay posibilidad de que el Gobierno logre un acuerdo con el peronismo para aprobar esto en el Congreso. Sobre todo porque no se sabe lo que piensa Alberto Fernández.

No es un default, es una reestructuración de deuda en los plazos de pagos.

La medida en serio tiene que ver con la postergación del pago de las Letras. Son instrumentos de deuda de corto plazo, que se pagan en el mismo año. Hay dos vencimientos importantes. Esta semana, y la última de septiembre y primera de octubre. Es decir algunos días antes de las elecciones. Lacunza sabía que no se iban a renovar y que los fondos de inversión querían los dólares para irse. Esos dólares son los que buscan renegociar y postergarlos. Lo que determina al Ministerio de Economía es una postergación. Se pagan los intereses ahora, pero los vencimientos de las letras se pasan a 3 meses y 6 meses. Eso se va a aplicar a los bancos y fondos de inversión.

Lacunza dijo que era el 10% de las Letras. Creo que no es así. Puede tomar nominalmente según la cantidad de gente. Pero en volumen de dinero es distinto. De hecho, la ANSES es uno de los tenedores de esas Letras, que las compraron para ayudar al Gobierno.

Lo que se comenzó a hacer es decirle a los fondos de inversión es informarle a esos grupos que se va a pagar en otro plazos.

El Gobierno le puso un nombre, pero es un eufemismo. El reperfilamiento es un nuevo término usado, que suponemos que no es la única medida.