Cristina Kirchner no podrá volver al balcón: la confirmación de Mayra Mendoza

“Hay algunas cuestiones que me parece importante poder transmitirlas, y tiene que ver con la determinación de la Justicia, porque Cristina no va a poder saludar desde el balcón”, expresó la camporista frente a la prensa.

Mayra Mendoza confirmó que Cristina Kirchner no puede volver a saludar desde el balcón

Con los ojos vidriosos, Mendoza sostuvo que “lo que venía siendo un mínimo contacto con tanta gente que viene a saludarla, a acompañarla, la Justicia dispuso que no puede hacerlo, así que no va a poder saludar desde el balcón”. Luego, cuestionó: “Creo que les molesta la sonrisa, así que eso no va a poder seguir siendo transmitido”.