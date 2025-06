Cristina Kirchner, lista para la prisión, se despidió de la calle: "Estar presa es un certificado de dignidad"

“Seguramente la condena va a salir”, insistió durante el acto por el aniversario 69 de los fusilamientos de militantes peronistas en José León Suárez, ocurridos durante la dictadura de Pedro Eugenio Aramburu. Su discurso tuvo un tono de despedida, aunque intentó dejar un mensaje claro a la militancia que la acompañó durante toda la tarde en los alrededores del histórico edificio justicialista: “Organícense, no importa el lugar en las listas. Este modelo tiene fecha de vencimiento y quieren que para ese momento no haya una alternativa política”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/CFKArgentina/status/1932197353718476820&partner=&hide_thread=false A 69 años de los fusilamientos de José León Suárez, participamos del acto por el Día de la Resistencia Peronista en el Partido Justicialista. https://t.co/0nWtywqHJF — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) June 9, 2025

En lo que podría ser su último discurso antes de ser detenida, Cristina Kirchner no ahorró críticas al gobierno de Javier Milei, al que calificó de “descerebrados”. “Estaré presa, pero la gente está cada día peor. No van a financiar a los hospitales, no van a aumentarle a los jubilados. No hay solución para el país con esta política”, remarcó.

Durante la tarde del martes, miles de militantes se acercaron a la esquina de Matheu e Hipólito Yrigoyen para acompañar a Cristina Kirchner, a pesar del frío. La Policía de la Ciudad no organizó ningún operativo: fueron los propios seguidores de la expresidenta quienes debieron cortar las calles cuando la multitud desbordó el tránsito.

CRISTINA FERNANDEZ DE KIRCHNER (5).jpeg Cristina Kirchner habló en la sede nacional del Partido Justicialista (PJ). Juan Mateo Aberastain / MDZ

"¿Cristina Kirchner va a ir presa?": la pregunta que todos hacen y nadie responde

En la calle había una única pregunta: "¿Va a ir presa?". Ese interrogante iba de boca en boca entre quiénes se acercaron a acompañar a quien fue dos veces presidenta. Entre la resignación y la negación, las respuestas disparaban para todos los lugares posibles. "Si Cristina va presa, hay que salir a romper todo", se animó a decir una de las personas que estaba ahí.

Mientras tanto, los dirigentes más cercanos a Cristina iban y venían del encuentro convocado por Oscar Parrilli para analizar distintas estrategias políticas de cara a la esperada sentencia de la Corte. Algunos representantes gremiales señalaron estar dispuestos a avanzar con un paro, aunque ningún dirigente de la conducción de la CGT estuvo presente. “Se habló de mantener el estado de alerta y movilización, pero no mucho más”, comentó a MDZ uno de los participantes de la reunión con Cristina.

La convocatoria en la sede del PJ también movilizó a comerciantes y vendedores ambulantes. Cerca de las 16, una parrilla a gas ofrecía choripanes a $5.000. También se vendían vasos de fernet a $3.500. En la esquina de Matheu e Yrigoyen aparecieron remeras con consignas políticas, pañuelos verdes en recuerdo de la lucha por el aborto legal, y encendedores, un producto llamativo si se tiene en cuenta que la principal dirigenta de la oposición está a punto de ser proscripta y detenida.

Mientras la militancia coreaba “Traigan al gorila de Milei, para que vea que este pueblo no cambia de ideas: lleva las banderas de Evita y Perón”, los dirigentes entraban uno a uno al encuentro. Una de las que llegó sin llamar la atención fue la exministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz. Fue enviada por Kicillof junto a Hugo Yasky y Victoria Montenegro, cuando aún no se sabía si el gobernador iba a asistir o no al acto con Cristina.

Cristina Fernández de Kirchner pasó el día acompañada de dirigentes y militantes

“Esta semana se va a decidir si en Argentina hay democracia o si tres tipos definen por todo el resto quién nos representa”, advirtió el senador Mariano Recalde en diálogo con este medio, minutos antes de ingresar. Y remarcó: “Si la Corte falla en contra de Cristina, está claro que no solo vienen por ella. Buscan disciplinar a cualquier dirigente que se anime a representar al pueblo. Vienen a atemorizar a la política y a limitar la voluntad popular”.

El diputado Itai Hagman, tras pasar varias horas dentro del PJ, salió a la calle y se sumó a la columna de Patria Grande, el espacio que integra junto a Juan Grabois. “Estamos acá, fundamentalmente, para manifestarnos en defensa de Cristina, quien fue víctima de una persecución judicial que ya lleva casi diez años. Creemos que, al atacarla a ella, en realidad se busca golpear al conjunto del pueblo argentino y limitar su capacidad de respuesta ante la agresión que hoy representa la política de destrucción del gobierno nacional”, expresó.

Al finalizar el acto, el diputado Eduardo Valdés también dialogó con MDZ: “Le pedimos a la Corte Suprema de Justicia que abra el recurso de apelación de CFK, porque consideramos que está violado el principio de imparcialidad, con jueces que jugaban al fútbol en la quinta de Macri y al pádel en la quinta de Olivos”.