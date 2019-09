Cachanosky en MDZ: "El Polo Obrero quiere vivir del trabajo ajeno con plata de contribuyentes"

Siempre polémico en sus declaraciones, el economista Roberto Cachanosky dialogó con MDZ Radio y se refirió a la situación económica en la que se encuentra el país. Pero además de ello, realizó un paralelismo entre el Frente Todos y el peronismo de los años 70. "Estaba dividido el peronismo entre ala izquierda y ala fascista. Terminó en un desastre. Espero que no se de lo mismo", sostuvo al ser consultado sobre las expresiones de Juan Grabois sobre la necesidad de realizar una reforma agraria.

En un día marcado por las protestas del Polo Obrero en distintos puntos del país, el economista puso en duda que se trate de un reclamo de movimientos sociales y afirmó que son movimientos políticos que pretenden vivir del trabajo ajeno. "Dicen que quieren trabajo pero lo que quieren es la plata de los contribuyentes", advirtió.

En este sentido, manifestó que los piquetes son realizados por personas que quieren vivir del trabajo ajeno y que al cortar el tránsito perjudican al trabajador que se despierta temprano para ir a hacer su labor. "Es muy loco esto", señaló y dijo que se saca plata al que produce para dársela al que no produce.

Pero Cachanosky también hizo referencia a las diferencias ideológicas que existen entre los integrantes del frente Todos. En los últimos días Alberto Fernández se juntó con representantes de la mesa de enlace y dijo que el campo es esencial para el futuro del país. Sin embargo, ayer se dio a conocer un video en el que el dirigente piquetero Juan Grabois asegura que Argentina necesita una reforma agraria. "Si gana Alberto Fernández va a tener a La Cámpora, Victoria Donda, Pino Solanas -por ejemplo- que no quieren integrarse al mundo, no quieren reforma laboral, quieren estatizar. ¿Quién va a prevalecer en esas dos grandes corrientes? No lo se", sostuvo.

En ese marco trazó el paralelismo con lo que ocurrió en la década del 70 cuando el ala fascista del peronismo se enfrentó con la facción de izquierda del partido. "Espero que no pase lo mismo pero se da el mismo escenario. Un sector de izquierda progre que le gusta más la plata que el dulce de leche -ya los vimos revoleando bolsos- y un sector del PJ tradicional. No tengo idea de cuál va a prevalecer pero eso es parte de la incertidumbre que genera la corrida cambiaria. Más allá de los errores del gobierno", aseveró.

Además, dijo que no sabe si Alberto Fernández tendrá la fuerza política para conducir la nación o si serán estos otros sectores más cercanos a Cristina Fernández de Kirchner los que tendrán influencia en la toma de decisiones.

A lo largo de la entrevista, Cachanosky también fue muy crítico de las medidas económicas tomadas por el gobierno de Mauricio Macri y reclamó un plan a largo plazo.

"Las medidas pueden transitoriamente tranquilizar el sistema de cambio pero no resuelve el problema de fondo. es un alivio transitorio. Falta un plan económico. Uno puede poner paño frío a alguien que tiene fiebre pero no soluciona el problema", afirmó el economista.

En este sentido, dijo que el gasto público es el principal problema del país ya que el "46% del producto bruto" tiene ese destino. "Lo que tienen que hacer es bajar el gasto público. Pero a muchos no les gusta o no les conviene. Por eso vivimos de crisis en crisis permanentemente. Es un problema de la sociedad. No tenemos estadistas, tenemos dirigentes políticos que ven quien promete mas para sacarle a otro. Revoleo de plata. Comprar voluntades", concluyó.

Para salir de esta situación, dijo que hay que trabajar en cuatro pilares fundamentales: Reforma Impositiva, Reforma Laboral, Reforma del Estado y un modelo exportador.

Escuchá la entrevista completa.