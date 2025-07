Bochorno en Diputados: el peronismo y el oficialismo montaron un show para que se caiga la sesión

Así, el peronismo logró aprobar los emplazamientos de financiamiento de universidades y del Garrahan y evitó tratar retenciones, uno de los temas en los que están del mismo lado que el gobierno de Javier Milei. Así, La Libertad Avanza también logró que no se tratara retenciones, que la Casa Rosada quiere aumentar, y que no se debatiera la apertura de la investigación en el Congreso de la criptoestafa Libra.

Luego del escándalo, el jefe del bloque Democracia Para Siempre, Pablo Juliano, que fue quien convocó a la sesión, señaló: "A la sociedad asqueada de todo le entregaron la peor escena. Nosotros convocamos a esta sesión por los temas. Si te importan realmente los temas debían quedarse sentados. Empujan a Espert, se carean, ¿por qué no van a la esquina a pelearse?".

"Nosotros estamos calientes con lo que hizo el radicalismo de sumar retenciones y no nos comprometemos a dejar con quórum la sesión en ese momento", dijo una de las espadas parlamentarias de Unión por la Patria en la reunión en la que se acordó el orden de la sesión. Y así fue.

El peronismo logró que primero se votaran los emplazamientos de universidades y Garrahan. Luego seguía el emplazamiento de retenciones, que ni el peronismo ni La Libertad Avanza querían tratar. Y empezó el show.

Cecilia Moreau (UP) tomó la palabra y habló del "cagón de Espert" y acusó al oficialismo de "meterse la Constitución en el culo". Mientras la expresidenta de la Cámara baja daba su enardecido discurso, el jefe del bloque, Germán Martínez, le servía vasos de agua. Mientras tanto, la diputada seguía levantando la voz.

Paula Penacca (UP) y Florencia Carignano (UP), dos enardecidas diputadas y militantes de La Cámpora fueron a buscar a José Luis Espert, que sumaba al show con gestos provocadores desde su banca. En ese momento saltó de su banca Juliana "La Topadora" Santillán (LLA) con Nicolás Mayoraz (LLA) y comenzó un forcejeo cara a cara que no terminó en nada.

Mientras eso pasaba, Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) pidió una moción para votar la reactivación de la investigación parlamentaria de Libra y la sesión cayó por falta de quórum.

Noticia en desarrollo...