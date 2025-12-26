Atlántico Sur: Israel cambia su postura y pidió diálogo entre Argentina y el Reino Unido

El canciller de Israel instó a Gran Bretaña a dialogar con Argentina por la soberanía, un giro relevante frente a la histórica negativa británica a negociar.

Mediante su cuenta de X, el canciller de Israel, Gideon Sa'ar, pidió que Argentina y el Reino Unido abran el diálogo por el conflicto del Atlántico Sur, en el contexto del inicio de operaciones de una petrolera privada israelí en la región. El histórico pronunciamiento modifica la posición del país asiático, aliado clave de Londres y hoy estrechamente ligado a la Casa Rosada.

El canciller de Israel publicó un tuit en el que se refirió al anuncio de la compañía israelí Navitas Petroleum, cuya filial británica desarrollará actividades de exploración y producción en el Océano Atlántico Sur, en una zona cuya soberanía es reclamada por Argentina desde la usurpación británica en 1833. El mensaje buscó fijar una postura institucional y atenuar el impacto diplomático del anuncio empresarial.

"Israel tiene relaciones especiales con Argentina bajo el liderazgo del Presidente Dr. Javier Milei, que son tenidas en profunda estima por el pueblo de Israel", destacó Sa'ar y sostuvo que "aunque se trata de una empresa privada y no de una actividad en la que el Gobierno de Israel esté involucrado de alguna manera, lamentamos los difíciles sentimientos que esto ha causado en la Argentina en este contexto".

El mensaje de Israel por el conflicto del Atlántico Sur Cabe señalar que esta postura altera la posición histórica de Israel ante los intereses británicos, ya que desde 1947 se mantuvo siempre alineado a Londres por el apoyo al Estado de Israel y la defensa ante el avance islamista. Desde Tel Aviv, entonces, tienden una mano llamando al diálogo, acción que el Reino Unido siempre le negó a la Argentina, tanto antes como después de la Guerra de Malvinas.