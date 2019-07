El secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, declaró en el Senado que la culpa del apagón que dejó a todo el país sin electricidad se debió a una falla de la empresa Transener que provocó una pérdida de sincronismo en Yacyreta y Salto Grande.

Según el funcionario el problema se produjo porque la empresa no ajustó los parámetros para la Desconexión Automática de Generación (DAG) después de que sacó de circulación una de líneas del tramo Colonia Elía-Belgrano. Esa línea se sacó de circulación el 18 de abril porque Transener tenía que mudar la torre 412 porque el río había quedado muy cerca.

Lopetegui afirmó que la línea que Colonía Elía-Belgrano nunca operó sobre sus parámetros de seguridad, no estaba sobrecargada, sino que se registró un cortocircuito, algo que es común y que no debería generar problemas ya que suelen ocurrir una vez por día.

La cuestión es que la empresa no ajustó los parámetros y el sistema que creyó que estaba operando con ambas líneas, lo que provocó que no se produjera la DAG del NEA y desapareció toda la demanda que venía de Campana.

Dijo que "por un error operativo de Transener" y por no ceñirse al protocolo Yacyreta y Salto grande no bajaron la generación produciendo un exceso. Se produjo entonces una pérdida de sincronismo de Yacyreta y Salto Grande con una mayor oferta que demanda y el sistema separó toda esa área y la aisló. De ahí en adelante siguieron otros problemas a nivel de distribución, porque no se procedió al alivio de carga que prevé el protocolo de funcionamiento acordado con Cammesa.

Si no hubiese habido más errores desde ese momento, no había falla, dijo el funcionario.