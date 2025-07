Alfredo Cornejo, otra vez contra la Justicia Penal: "A partir de las 14 no hay ninguna audiencia"

"Sabemos desde ya que hay mejorías en los datos de los delitos violentos en Mendoza, pero que no hay mejoría en el resto de los delitos, con lo cual le estamos poniendo mucho énfasis a eso", señaló el mandatario.

Alfredo Cornejo y el foco en más trabajo y audiencias penales

Por otro lado, el mandatario apuntó también contra la Justicia Penal, sobre la cual sostuvo que "no está funcionando bien". Aseguró que, sin generalizar, "hay jueces, hay fiscales que están actuando muy bien, pero hay otros que no tanto. Hay algunas estadísticas que muestran que el fuero penal no está funcionando bien", sostuvo.