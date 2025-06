A pesar del arresto de Cristina Kirchner, el PJ asegura que "seguirá siendo la referente del espacio"

Ya es un hecho: Cristina Fernández de Kirchner está cumpliendo con su pena en la causa " Vialidad ", pero nada interrumpirá la marcha de este miércoles. El senador del PJ , Carlos Linares , confirmó a MDZ que, a pesar del arresto, "no se concibe la conducción sin ella" , y adelantó que la movilización de mañana será masiva.

Sus palabras tuvieron lugar esta tarde dentro del Salón Azul del Senado de la Nación. A unos pasos de él estaba Alicia Kirchner, senadora y exgobernadora de Santa Cruz , quien prefirió no dar testimonio a la prensa. Ambos participaron de un encuentro por el proyecto de Ley de Discapacidad en Emergencia, junto a organizaciones y asociaciones dedicadas al sector.

Las palabras del PJ y la reaparición de Alicia Kirchner

Consultado por este medio acerca de si la expresidente continuará siendo referente del partido, Linares respondió: "Ella y nosotros. No concebimos sin ella la conducción. Yo no puedo hablar porque no tengo medio término, pertenezco a ese proyecto político desde el minuto cero, tengo una relación muy llegada a ella". Se mostró conmovido por su arresto.