Yamil Santoro: "La Libertad Avanza en vez de despertar leones terminó siendo un criadero de corderos"

Estas elecciones porteñas destacan por la abrumadora cantidad de candidatos (17) que compiten por un lugar en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Uno de ellos es Yamil Santoro, de Unión Porteña Libertaria, que se presenta como "la mejor alternativa liberal" para la capital, por encima de las propuestas del aspirante libertario, Manuel Adorni, o el de la Ucedé, Ramiro Marra.

Con una campaña centrada en provocar impacto en redes para visibilizar sus propuestas, Santoro generó polémica cuando imitó el logo de Unión por la Patria y amagó con presentar a su hermano, llamado igual que el candidato de Unión por la Patria, Leandro Santoro. Esas "provocaciones para "escandalizar almas sensibles" continuaron con un video donde propone prohibir el cartoneo en la Ciudad arriba de un carro cartonero en la Villa 31.

En una entrevista con MDZ, Santoro destacó sus más de 180 proyectos presentados, en contraposición de candidatos como Ramiro Marra, que "no integra ni una comisión en la Legislatura", y advirtió el "riesgo" de elegir al candidato de la Ucedé o a Manuel Adorni. "Ellos ya están adentro por los votos que tienen, vas a terminar votando a los que están abajo en la lista, que son empleados de Karina Milei o de Marra", remarcó, y agregó: "La única lista liberal que no está plagada de 'empleados de' es la mía".

Además, el candidato a legislador porteño afirmó que "quiere que le vaya espectacularmente bien" al gobierno de Javier Milei, pero lamentó que "se ha rodeado de alcahuetes y de empleados que armaron un régimen del terror que cuando alguien sale a cuestionarlo lo tratan de hijo de puta" y sentenció: "La Libertad Avanza perdió la oportunidad de convertirse en un gran Gobierno liberal para la Argentina y, en vez de despertar leones, terminaron siendo un criadero de corderos".

- Llamó mucho la atención la 'estrategia' de tu lista de imitar la estética de Unión por la Patria, junto con la casi candidatura de tu hermano, que al igual que la figura de ese espacio se llama Leandro Santoro. ¿Fue una búsqueda de engañar al electorado o fue marketing para instalar su lista en la discusión pública?

- Fue una estrategia publicitaria que generó que se escandalicen los kirchneristas, que salieron con cierta ironía a tratarme a mí de chorro cuando tengo la fundación anticorrupción que más ha hecho contra la corrupción de sus gobiernos. Viendo el revuelo que generó, se me ocurrió para mantener el nivel de escándalo elevado, que era insinuar la posibilidad de que mi hermano, que casualmente se llama igual que el candidato del kirchnerismo, Leandro Santoro, sea el primero de nuestra lista. Entonces, aprovechando que los tiempos legales permitían subir un candidato para luego bajarlo sin que eso implicará un problema, durante 48 horas hubo dos Leandro Santoro candidatos, lo cual generó un montón de conversación en una elección muy desnivelada en términos de las billeteras, las estructuras y quienes usan el aparato del Estado para hacer campaña contra los que somos ciudadanos a pie, que lo único que tenemos es el sudor de nuestra frente y nuestra creatividad como herramientas para dar a conocer nuestras propuestas y visibilizar nuestra oferta. Hubo que recurrir a elementos heterodoxos de posicionamiento. Hay más.

La comparación entre el logo de Unión Porteña Libertaria y Unión por la Patria. Finalmente el partido de Yamil Santoro lo modificó por orden del Tribunal Electoral de la Ciudad.

- ¿Nos podés adelantar algo?

- Habrán visto varios de los spots que son bastante creativos. De hecho acaba de salir uno sobre prohibición del cartoneo en la Ciudad de Buenos Aires, que lo grabé en la Villa 31 arriba de un carro cartonero.

- ¿La persona que te llevaba en el carro es un conocido tuyo o forma parte de tu espacio?

- Es mi CM, literalmente. Lo que pasa es que tengo un CM gigante, con lo cual viendo las alternativas para grabar el video podía perfectamente hacer esa toma sin que le represente un esfuerzo físico sustantivo.

- Un poco provocador, ¿cuál fue la búsqueda con ese spot?

- 100%, me pareció que buscar esa provocación entre plantear que hay que prohibir la tracción a sangre mientras hay una persona tirando del carro iba a hacer que las almas sensibles se escandalicen, pero al final del día lo que estamos queriendo prohibir es eso, permitir como una actividad lícita que haya personas que tengan que estar realizando esfuerzos físicos enormes, además con riesgos sanitarios. Lo que planteo el video no es solamente prohibir el cartonero y revolver tachos de basura, sino que la Ciudad de Buenos Aires ya cuenta con presupuesto y herramientas para que las personas que quieran trabajar puedan ser reconvertidas a otras tareas en el sector privado.

- Sintetizando, ¿la propuesta es por el perjuicio que le genera la actividad a la persona que se dedica al cartoneo?

- A ellos y al resto de la ciudad, porque la actividad de cartoneros genera externalidades negativas. No solamente que al revolver la basura la despliegan alrededor de los tachos y eso genera más mugre y problemas, tanto estéticos como de salud pública, sino que el carro cartonero genera congestión de tránsito y riesgos de seguridad. Hay casos donde particulares han atropellado a cartoneros y los han matado. Eso es un riesgo para la persona que tiene que estar llevando un carro naturalmente, pero también para el resto de la ciudadanía. Reitero, es una tarea que no hace falta que la llevemos adelante de esa manera, no hace falta que haya personas arrastrando carros por la ciudad para separar la basura reciclable de la no reciclable.

- ¿Tenés una alternativa desde tu espacio para proponerle a estas personas que se quedarían sin trabajo?

- En la Ciudad hemos votado como diputados literalmente cientos de miles de millones de pesos para la Secretaría de Trabajo y el Ministerio de Desarrollo Social, que tiene una multiplicidad de programas y trabajos para la reinserción. Mi propuesta es que mientras la actividad se prohíbe, se garantice que estas familias puedan tener un acompañamiento para acceder al empleo y si no lo consiguen, una asistencia económica hasta tanto lo consigan por un tiempo determinado. Lo que no podemos hacer es a raíz de la necesidad de algunos sostener a lo largo del tiempo una actividad que es perjudicial para todos.

- ¿El Gobierno porteño tiene las herramientas para generar esa oferta de trabajo? Porque hasta el momento eso no habría ocurrido y por eso estas personas se dedican al cartoneo.

- No solamente eso, sino que el Gobierno de la Ciudad gasta una millonada de plata para financiar la actividad de los cartoneros en Buenos Aires. Les provee herramientas de trabajo y vestimenta. El cartoneo estuvo prohibido en la ciudad hasta el año 2003, pero en el gobierno de Ibarra se despenalizó y a lo largo de la gestión macrista se los integró a la gestión pública, algo antieconómico por donde se lo mire, pero además generando genuinos perjuicios para el resto de la ciudadanía.

- Te llevo de nuevo a tu lista, ustedes se presentan como la mejor alternativa liberal en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué te diferencia de otras listas liberales como la de Manuel Adorni o la de Ramiro Marra?

- Que trabajo y estudio, me formé para cumplir este rol. Tengo un equipo idóneo para llevar adelante esta tarea, pero además comparándome tanto con el bloque de La Libertad Avanza como con la labor parlamentaria de Ramiro Marra, yo en un año como diputado hice más a nivel de bajar impuestos, achicar regulaciones, lograr que se aprueben leyes y presentar proyectos de ley que cualquiera de esos dos espacios. No es que al votarme a mí solamente tenés un liberal, es un liberal que logra resultados. Ramiro no integra ni una comisión en la Legislatura, entonces, ¿para qué pedís el voto? Ahora está planteando que lo voten para presentar proyectos contra los trapitos, contra los cartoneros, contra las personas en situación de calle. ¿Y estos cuatro años qué hiciste? ¿Por qué no los presentaste?

- Vos ingresaste a la Legislatura porteña en reemplazo de García Moritán el 30 de noviembre de 2023, ¿cuántos proyectos presentaste?

- Estoy arriba de los 180, y soy el único que plantea como plataforma electoral en estas elecciones 100 proyectos de ley presentados. No son propuestas, no son anuncios, nuestros ejes principales son más orden público, más seguridad pública y menos impuestos y gasto público, una agenda liberal clásica, pero con el trabajo hecho, no es chamuyo.

- ¿No ves eso en los otros candidatos?

- Yo en esta elección veo muchos candidatos que no saben a qué se presentan. Horacio Rodríguez Larreta está haciendo campaña para jefe de Gobierno, ¿quiere meter ahora los proyectos de ley que no pudo aprobar en 16 años cuando fue jefe de Gobierno y jefe de Gabinete? En el caso del propio oficialismo de la Ciudad, que te dicen 'votame para bajar los impuestos', son los impuestos que aumentaron en los 18 años que estuvieron a cargo. Te dicen 'vótame para hacer el trabajo para el cual me estás pagando en seis meses'. ¿Esto es una joda? Además te están psicopateando, La Libertad avanza y el PRO te dicen votame para que no gane el kirchnerismo. Son elecciones legislativas, no hay ganadores ni perdedores, lo que vamos a definir es qué espacios van a tener voz y voto en la Legislatura porteña. Cuando votás a Marra o Adorni, ellos ya están adentro por los votos que tienen, vas a terminar votando a los que están abajo en la lista que no los conocés. Tenés el riesgo de votar a Adorni y recibir a un empleado de Karina Milei o de Marra, que puso literalmente a sus empleados. La única lista liberal que no está plagada de 'empleados de' es la mía.

- Estamos discutiendo una elección local, pero cómo estás evaluando la gestión de Javier Milei a nivel nacional.

- Yo quiero que a Javier le vaya espectacularmente bien y me alegra que en líneas generales el rumbo de las cosas esté más o menos bien orientado. También noto muchos errores no forzados, sobre todo en la agenda republicana, y no lo planteo desde un lugar caprichoso. El respeto por las instituciones te permite garantizar la perdurabilidad de las acciones a lo largo del tiempo, y la falta de búsqueda de consensos y el destrato político como método es lo que genera que sea mucho más pendular la política argentina. Eso es malo para el país. Yo voy a hacer todo lo posible para que le vaya bien, pero si un familiar tuyo se pone a salir con alguien que no conviene o se está por meter en un negocio donde sabés que lo van a cagar, le decís 'no lo hagas, me parece que te estás equivocando'. El problema es que ellos se han rodeado de alcahuetes y de empleados que armaron dentro del gobierno un régimen del terror que cuando alguien sale a cuestionarlo lo tratan de hijo de puta. Que alguien te diga 'esto se puede hacer mejor' no es de mandril, es de persona que quiere que te vaya bien. Lamentablemente La Libertad Avanza perdió la oportunidad de convertirse en un gran gobierno liberal para la Argentina y en vez de despertar leones terminaron siendo un criadero de corderos.

- Para cerrar, comentanos tres propuestas de tu campaña que te diferencian de los otros candidatos.

- Te dije que tenía tres ejes: seguridad pública, orden público y gasto público eficiente y baja de impuestos. Para el de seguridad pública metimos un proyecto de ley inspirado en la experiencia de Pinamar para que los ciudadanos puedan ceder el uso de las cámaras de seguridad exteriores a cambio de una bonificación a la policía y al Ministerio Público Fiscal para que la red de seguridad de la Ciudad se robustezca a bajo costo. Segundo proyecto, prohibición de la actividad de cartoneros, trapitos y de la posibilidad de que las personas duerman en la calle. Tercer proyecto, para achicar estructura ineficiente en la Ciudad, que los comuneros de las 15 comunas de la Ciudad, que cobran 3,2 millones de pesos, dejen de cobrar un sueldo. Ahí te vas a estar ahorrando literalmente cientos de millones de pesos que solo sirven para sostener estructuras políticas partidarias. Como esos tengo otros 14 presentados, pueden entrar a mi Twitter y ver como el tuit fijado los 100 proyectos.

Mirá la entrevista completa a Yamil Santoro