"Este cura hubiera criticado a Jesús", Lilia Lemoine explotó tras el mensaje del arzobispo García Cuerva

Durante la mañana de este domingo tuvo lugar el Tedeum en la Catedral Metropolitana. La ceremonia fue la primera desde el fallecimiento del papa Francisco. El Arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, estuvo en el centro de las críticas libertarias debido a su discurso contra la violencia en las redes.

A propósito de las declaraciones de quien supo ser un hombre de máxima cercanía del papa Francisco, la diputada nacional por La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, criticó el discurso de Cuerva: "Hoy escuchaba y pensaba: "Señor Cura, por qué en vez de quejarse de las puteadas en Twitter no le pide a los periodistas y políticos que DEJEN DE MENTIR? Mentir es violar un Mandamiento... usar formas que a usted no le gustan, NO".

"¿La Iglesia se enfoca más en las formas que en el contenido? ¡Este cura hubiera criticado a Jesús cuando les revoleó las mesas en el templo a los fariseos!", expresó asimismo la legisladora.

Durante la liturgia religiosa, el arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires dio un mensaje en el que pidió por “tantos hermanos que lo están pasando mal”, y reiteró su reclamo por la situación de los jubilados. Asimismo, convocó al diálogo de toda la sociedad: “No se construye desde la guerra entre nosotros”.

“Venimos a pedirle a Dios que nuestra Argentina se cure y viva. Experimentamos que se está muriendo la fraternidad, la tolerancia, el respeto. Y si se mueren esos valores, se muere un poco el futuro, y se muere la esperanza de forjar una Argentina unida, una Patria de hermanos”, inició su discurso el arzobispo.

A contramano de las palabras de García Cuerva, luego de llegar a la Catedral Metropolitana junto a los miembros de su gabinete y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Estado decidió no saludar a la vicepresidenta, Victoria Villarruel. El mismo gesto tuvo con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, a quien le negó el saludo cuando éste le extendió la mano.