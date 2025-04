Darío Nieto analizó los comicios porteños: "El kirchnerismo puede ganar en la Ciudad por culpa de Karina Milei"

Había mañanas en las que caminaba una cuadra y media, tocaba el timbre, cobraba y entregaba los diarios. No, esta no sólo podría ser la rutina de cualquier canillita, era la de Darío Nieto en sus primeros encuentros con Mauricio Macri mientras ayudaba en el puesto de su papá. Hoy es de los más cercanos y confidentes del líder del PRO y, de hecho, apuesta a otro período como legislador porteño, ocupando uno de los lugares en la lista de Silvia Lospennato.

Fanático del mundo Teki, cree que la política debería bañarse en estos enfoques para poder brindar soluciones a las nuevas necesidades que está adoptando la sociedad: dar vuelta el Estado con tecnología, para aportarle transparencia y eficiencia. "Creo que el PRO es el único partido capaz, en la Ciudad de Buenos Aires, de pensar las reglas del hoy para el futuro que se viene", señaló Nieto en diálogo con MDZ.

La irrupción de La Libertad Avanza y la falta de acuerdos con el PRO, según su análisis, le da una fuerte ventaja a Unión por la Patria en pleno territorio macrista. Esto sería motivado por Karina Milei a partir del trabajo de Pilar Ramírez, líder del partido violeta en la capital porteña y quien, antes de llegar a las filas mileístas, también trabajó codo a codo con el kirchnerismo.

- ¿Cómo son los ánimos en el partido ahora en este año tan complicado?

- Un año electoral siempre es complicado para todos. Estamos bien, con el PRO en la Ciudad venimos a revalidar lo que venimos haciendo hace tiempo ya. Un partido, un espacio que le cambió la cara a la Ciudad de Buenos Aires, que hemos hecho muchas cosas, siempre digo lo mismo, acordémonos, yo era chico, seguramente vos también, lo que era la Ciudad de Buenos Aires antes del PRO, antes de Mauricio Macri, se inundaba avenida Juan B. Justo, La Boca, Barraca; no había policía de la ciudad, no había metrobus, la línea H no estaba construida o estaba recién empezando. Realmente hicimos un cambio enorme, en el sistema educativo y demás, y queremos seguir transformando la ciudad.

- ¿Cuáles son las principales propuestas que va a llevar la lista y sobre todo vos?

- En lo personal soy un fanático del mundo Teki, creo realmente que la revolución tecnológica que estamos viviendo es enorme, todo este mundo de IA, blockchain, cripto, web 3 está cambiando todo y que nadie en la política entiende nada. A mí pasa mucho en la Legislatura que me agarran y me dicen: "Daro, no entendemos lo que hacés, pero bueno, seguí haciéndolo". Y eso me parece que en un mundo como el que vivimos, está mal que la política no entienda. ¿Por qué? Porque hay un choque entre expectativa y realidad. Pongo un ejemplo claro: vos vas a tu casa seguramente hoy a la noche, por ahí te da ganas de comer una hamburguesa. Agarras el Rappi, boom, a los 10 minutos tenés la hamburguesa más rica del mundo en en la puerta de tu casa. Pero en cambio, si haces un trámite en el Estado y tarda 58 años, estás esperando por ahí 2 o 3 horas en una oficina con paredes blancas aburrida. Eso no puede ser. Entonces, cuando suceden esas cosas, hay un clash entre las expectativas privadas y públicas. El Estado falla, hay un delivery de servicios que no sirve. Todo lo que sea hackear el Estado, darlo vuelta con tecnología para aportarle transparencia y eficiencia es lo que me mueve a mí. Siento que mi camino es por ese lado, primero porque nadie la política lo entiende y segundo porque me fascina ver esas transformaciones y ver cómo el mundo está cambiando y como el estado se puede adaptar.

- Y en lo que es la estrategia de campaña, ¿a qué le van a dar más énfasis de acá el 18 de mayo?

- Primero seguir contando quiénes somos, que seamos conscientes de toda la transformación que ha hecho el PRO estos años, como te decía recién, policía, Metrobus, etcétera, pero también todo lo que estamos haciendo para adelante. Piquetes, avenida 9 de julio que queda acá cerquita. Seguramente hace un par de años sufrían los piquetes de una manera tremenda. Hoy, ya ni se habla del tema piquetes. Levantamiento de manteros en la avenida Avellaneda, otra promesa cumplida. Trapitos, estamos ahora en la Legislatura por votar una ley que va a endurecer las penas contra los trapitos. Seguir laburando en una Ciudad con presupuesto equilibrado. El año pasado redujo 8.6 del gasto público, es una banda, con una caída en recaudación del 11%, cayó la recaudación por la crisis económica. Bajar impuestos, tenemos para votar en la Legislatura una baja de ingresos brutos a los no profesionales. Queremos seguir contando eso, transformando la ciudad con orden y también ir pensando la ciudad del futuro. Creo que el PRO es el único partido capaz, en la Ciudad de Buenos Aires, de pensar las reglas del hoy para el futuro que se viene. Queremos hacer eso.

- ¿Y con qué proyectos van a insistir?

- Ya tenemos para votar este proyecto de baja de ingresos brutos. En lo personal, me fui muy contento de que el año pasado salió un proyecto mío relacionado a la historia clínica electrónica. A mí parece una locura que en el siglo XXI todavía sigamos teniendo que ir a cada médico que vamos a contarle nuestra historia clínica de toda nuestra vida, desde que tenés 0 años, y que tengas llevar tus estudios en una bolsita. Laburé para eso y en un par de años la Ciudad va a tener cada uno su historia clínico en su celular, por ejemplo. Está bueno, en un mundo cada vez más descentralizado los datos son tuyos, no de una oficina o del Estado. Después tengo otro presentado que espero poder elaborar mucho, tiene que ver con blockchain, contrataciones y licitaciones. ¿Qué quiere decir esto? Hasta un 7% del PBI en Argentina se pierde en ineficiencia o corrupción en la obra pública, porque no es transparente ni eficiente. Con blockchain, que es como un gran libro contable, vos podrías en todo momento ver qué pasó con cada obra que se adjudica automáticamente, su estado de ejecución y todo para que cualquiera pueda verlo. Creo que todo eso es lo que a mí me va a mover. Y para insistir, bueno, tenemos varias cosas. Por ejemplo, también tenemos un proyecto para que 71 trámites en la Ciudad de Buenos Aires no tengan costo. También, el año pasado salimos con una Ley de simplificación muy importante, en la que redujimos 150 trámites, que lamentablemente por un interés político de Karina Milei los libertarios no acompañaron, a diferencia de lo que hace a nivel nacional de las regulaciones de Sturzenegger, que yo aplaudo. En esas cosas se juntan con el kirchnerismo y votan en contra. Todo lo que tenga que ver con bajar impuestos, baja del gasto, simplificación del Estado y más tecnología va a ser lo que nos guíe este año.

- ¿Y la coparticipación?

- Por supuesto el reclamo está, son 5.000 millones de dólares que nos debe la Nación. Y me parece que está bueno eso para discutir qué tipo de legisladores queremos en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué vamos a votar, legisladores que defiendan la ciudad o legisladores que defiendan a su partido? Creo que está bueno eso. Cuando nos quita la coparticipación en el gobierno nacional, todos los legisladores del Frente de Todos no dijeron nada. Los únicos que reclamamos fuimos los del PRO y seguimos reclamando por esa coparticipación que nos quitaron y vamos a seguir reclamando. También más autonomía, no puede ser que en la Ciudad el organismo que crea las empresas, que es la IGJ no sea de la Ciudad y sea nacional. Si uno de los grandes factores que vos tenés para traer empresas es la facilidad en la creación de empresas, ¿Cómo puede ser? El puerto, la Justicia sin ir más lejos, la gran parte de la Justicia es nacional, la Ciudad es la única que todavía no tiene su transferido. Conozcamos los legisladores, veamos las listas, porque también muchas veces se quedan en ver la cabeza de lista, Santoro, Adorni, Lospennato, pero veamos qué hay detrás. 7:28 Santoro, por ejemplo, se quiere hacer el porteñista -como dice el cordobecismo-, pero agarrás la lista de Santoro y está lleno de kirchneristas. La lista de Adorni, toda armada por Pilar Ramírez. Es la jefa de los libertarios de Karina Milei acá, que ha votado en contra con el kirchnerismo el Presupuesto, por ejemplo, que tenía la mayor inversión en seguridad de la historia, que eran más cámaras para los porteños, más taser y demás; ha votado en contra del nuevo poder urbanístico, genera que no te construyan una torre al lado de tu casa si vivís en un barrio bajo; en contra de la simplificación, todo en conjunto con el kirchnerismo. Entonces, veamos quién está en esa lista. Son todos casi todos gente que viene del kirchnerismo también, como ella.

- Todas las elecciones tienen su dificultad, pero ahora está la irrupción de La Libertad Avanza. ¿Vos qué ves en estos comicios?

- Yo creo que Karina Milei, en su afán por destruir al PRO, comete dos grandes errores. Uno que pone competitivo al kirchnerismo, el kirchnerismo hoy en día puede ganar en la ciudad de Buenos Aires por culpa de Karina Milei. Y lo segundo, que perjudica a los porteños con todas estas cosas que te digo, porque sus legisladores no votan a favor de lo que le hace bien a los porteños, como te decía recién estas tres leyes, por ejemplo. Fueron varias más, pero te pongo estas tres más icónicas si querés. Votan a favor de lo que le conviene a ellos, para destruir al PRO porque sienten que su adversario es el PRO y no el kirchnerismo. De nuestro lado decimos: "No, pará, un segundo. El adversario es el kirchnerismo en la Ciudad de Buenos Aires". Quisimos trabajar en conjunto mucho tiempo y no pudimos. Lamentablemente no se dio. Creo que va a ser un escenario parejo para todos, en el cual hay tres grandes tercios, los libertarios de Karina Milei; Leandro Santoro y el kirchnerismo; y el PRO. Y los porteños deberemos elegir entre esas opciones.

- ¿Cuál crees que es el principal o los principales desafíos del PRO tanto acá como también en las provincias? ACÁ

- Obviamente terciar de alguna manera. No voy a negar la realidad, tenemos un gobierno nacional que es de los libertarios y la principal oposición a los libertarios es el kirchnerismo. ¿Por qué? Porque nosotros tampoco queremos ser una oposición boba, hemos ayudado a fiscalizar a Javier Milei, hemos votado las principales iniciativas en la Cámara de Diputados, por ejemplo, la Ley Bases, el DNU para que vayan a negociar con el Fondo, porque no especulamos, creemos realmente que esas cosas pueden hacer bien a la Argentina y votamos en esa sintonía, a diferencia de lo que hacen otros. Creo que el PRO tiene ese desafío justamente, renovarse también. Creo que el PRO en su última elección nacional, que fue bastante mala para nosotros, algunos dirán por la pelea de Horacio y Patricia, bueno, creo que ya no hace falta ahondar en esos detalles, pero creo que también hay una demanda de recambio y de renovación. Un poco la sociedad se cansó de los mismos políticos de siempre, discutiendo sobre lo mismo. Hay nuevas demandas, como te decía recién. Cambia el trabajo, hoy podes dar laborar desde tu casa y hace 10 años no se podía. Cambia la salud, podés operar a una persona desde acá, que está en Estados Unidos. Está cambiando la educación y debería cambiar mucho más rápido. ¿Cómo la política siguen siendo lo mismo de siempre? ¿Cómo el Estado sigue siendo lo mismo? Entonces, el PRO entendió eso, estamos en un proceso de renovación y de claridad de nuestra identidad. Por ahí en este ampliado que se hizo en la Ciudad en su momento, el PRO perdió algún tipo de nitidez ideológica. Eso es lo que estamos buscando recuperar. Que vuelva a ser el PRO que tiene futuro, que tiene innovación, que tiene disrupción, que va contra el statu quo, es eso justamente, que recuerde los valores del pasado pero que piense mucho en el futuro.

- Lo hablábamos antes de arrancar la entrevista, de que lo que suceda acá va a ser un escenario también de cara a octubre. ¿Cómo pueden llegar a salir los resultados, no solamente teniendo a Adorni y a Santoro, sino también a Larreta?

- Nosotros esperamos ganar, creemos que hemos dado muestras en estos 18 años de que el PRO tiene equipo, método, profesionalismo, que le cambió la cara enteramente a la ciudad, también piensa en el futuro. Hubo anuncios muy importantes como la línea F, que es algo histórico, o el anillo de La Pampa. El puente que hace poquito se abrió, que une Palermo, Colegiales y Ciudad de la Paz, que es un reclamo histórico de los vecinos. Creemos que tenemos mucho para dar, pero que también nos avalan los antecedentes, de que siempre que prometemos algo lo cumplimos, de que tenemos el mejor equipo, de que no creemos en líderes mesiánicos. Vos agarras la lista del PRO y no es Lospennato sola, tenés a (Hernán) Lombardi, a Laura Alonso, a Waldo Wolff, a Rocío Figueroa, es todo un equipo realmente y así trabaja el PRO siempre. Por eso estoy tranquilo de que tenemos la mejor oferta electoral, tenemos la mejor gestión que la venimos haciendo hace rato y esperamos que los porteños nos ayuden en esta cruzada.

- Y a Mauricio Macri también lo estoy viendo muy presente en la campaña de acá.

- Sí, Mauricio va a estar muy presente, saliendo a recorrer, a charlar con vecinos. Para mí es el líder más lúcido que tiene la Argentina, más allá de que trabajo muy cerca de él. Realmente tiene una cabeza distinta, mucha nobleza, desinteresada y está bueno que se involucre en la Ciudad de Buenos Aires. Él fue el fundador del partido, el primer jefe de gobierno que tuvo el PRO en la Ciudad. La conoce mejor que nadie. Está bueno que Mauricio usted y y lo vamos a acompañar.

- ¿Y vos cómo te sentís personalmente?

- ¿En la campaña?

- Sí.

- A mi me divierten las campañas. Vas de acá para allá todo el tiempo, creo que soy joven, todavía tengo la energía para poder hacerlo. Para charlar, hablar, pensar también qué es importante, para diagramar nuevas propuestas, proyectos. Creo que es sano también que haya personas como Rocío Figueroa, como yo, en la lista que expresamos renovación en la política, que es una demanda muy grande la sociedad. Obviamente ansioso, a veces un poco estresado también. Pero metiéndole a fondo para contar lo que somos y aportar mi granito de arena para que nos vaya lo mejor posible. Siendo sincero, yo creo que si le va bien al PRO, le va bien a los porteños. Somos quienes más los conocemos, hemos diseñado históricamente las mejores soluciones y entendemos la política. Personalmente entiendo la política como un puente. Muchas veces pasó en en Argentina que los políticos venían y le decían al ciudadano lo que tenía que hacer o al empresario cómo tenía que manejar su empresa. Un político no es más que nadie, es alguien que debería escuchar a los sectores, ver qué les pasa, analizar y decir: "Ah, bueno, para producir más necesidades esto, hacemos tal política pública o tal ley". Creo que en el PRO lo entendemos así. En este mundo Tech, yo no quiero hacer una regulación Darío Nieto para ellos. Yo quiero que ellos me digan qué necesitan y a partir de eso pensar qué se puede hacer. Y parece que nos falta un poquito eso en Argentina.

- Desde el PRO, desde que lanzan la campaña, insisten mucho y ahora también le pidieron en un comunicado al resto de los partidos que sea una campaña limpia, ¿qué significa esto?

- Con el avance de la IA puede pasar cualquier cosa, desde fotos trucadas, audios, etcétera. Y queda mucho en la buena voluntad, porque es muy difícil detectarlo. La tecnología para mí siempre es un aliado y genera grandes avances, pero también genera riesgos. Y el riesgo en la política es justamente que se inventen cosas, más cuando también vivís en una sociedad tan líquida en la cual no importa mucho la verdad, vivimos en la era de posverdad, o sea, yo mañana puedo salir a decir algo y aunque sea mentira, si logré instalarlo bien, después le llevo un 80% del público. La respuesta, la realidad, va a llegarle un 20%, entonces me parece que es algo sano que desde los partidos políticos nos comprometamos a decir la verdad y no mentir ni con IA, ni con datos, ni con cosas por el estilo. La sociedad se cansó de los chamuyeros y los mentirosos. Algo sano que pasa en esta elección es que hay mucha oferta política, porque antes aparecía un tipo y te decía: "Yo voy por acá", pero después se aliaba con el otro, no le contaba la verdad. Hoy en día nos parece que está bien representado todo y cada uno puede expresar claramente lo que es. Basta de caretaje.

Video: Mirá la entrevista completa a Darío Nieto