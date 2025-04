Chispazos, pases de factura y embestidas: lo que genera la interna entre Axel Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner

Lejos de apagarse las llamas en la interna del peronismo bonaerense, tras la confirmación de Cristina Fenández Kirchner a sus intendentes "leales" que será candidata en "una lista de unidad" por la Tercera Sección Electoral, la tensión aumenta en la provincia. Esto es algo que no le cierra al entorno del gobernador, por lo que este viernes al mediodía Axel Kicillof reunirá a su tropa de intendentes para analizar la situación. En la Legislatura, en tanto, legisladores de uno y otro bando le tiran nafta al fuego. En el medio, la oposición, con pochoclos en mano, le pide al mandatario que deje la interna y se ponga a gobernar.

Un posteo en "X" del camporista Facundo Tignanelli, presidente del bloque de diputados de Unión por la Patria, en el que le pedía al periodista Roberto Navarro "pluralidad" en sus opiniones, desató un feroz ida y vuelta con "dardos envenenados" entre dos diputadas del mismo espacio. Las legisladoras que protagonizaron está inesperada disputa son la kicillofista Susana González y la cristinista Soledad Alonso.

Sería bueno que el dueño de un medio de comunicación como es @robdnavarro sea más plural.



No es necesario inventar cosas: alcanza con consultar, como tantas veces lo ha hecho y hemos estado a disposición cuando se encontraba construyendo su medio.



Quizás el titular de El… — Facundo Tignanelli (@mojatignanelli) April 10, 2025

González, que se enarbola detrás de la bandera del Movimiento Derecho al Futuro (DAF), no estaba dispuesta a dejar pasar lo escrito por el presidente del bloque, quien acusaba al controvertido dueño de El Destape de "inventar cosas" para favorecer a Axel Kicillof en la disputa con Cristina Fernández de Kirchner y La Cámpora. Por esto, la legisladora Kicillofista respondió al posteo con un emoji de una carita con una nariz "grande". En pocas palabras le estaba diciendo al titular del bloque que no mienta.

Inesperadamente la que recogió el guante, echándole leña al fuego, fue Soledad Alonso, que respondió: "Cuando el presidente del bloque y de la Cámara les pidió que no bajen con el PRO y los libertarios, dijeron que iban a defender al gobernador. Y lo hicieron EN CONTRA DE LA VOLUNTAD DE LA VOLUNTAD DEL GOBERNADOR".

Y agregó: "Parece que hay gente cerca del gobernador más preocupada por romper con Cristina que por construir. Porque las dos veces que hubo instancias de diálogo son esos sectores los que salen a condicionar cualquier posibilidad de acuerdo".

La respuesta de la kicillofista, una de las más ácidas en la Legislatura, no se hizo esperar y acusándola de pertenecer a "una secta", lanzó: "Querida Sole, hay que conocer la película completa. A diferencia tuya no tengo obediencia debida con ninguno y no participo de la secta. No hablemos de romper porque acá nadie rompió nada. ¡No hay obediencia debida compañera!".

Inmediatamente hubo réplica y, afilando el lápiz, Alonso disparó: "Compañera te reitero la conducción no es obediencia debida. A ustedes el gobernador les pidió que NO BAJEN y BAJARON IGUAL", acusando a los legisladores kicillofista de "entorpecer el dialogo". Y agregó: "BAJARON CONTRA LA VOLUNTAD DEL GOBERNADOR Y BUSCARON ROMPER y lamentablemente para ustedes como Cristina tiene voluntad de ganar y paciencia infinita busca la unidad para ganar. Abrazo grande".





Rápida de reflejos, Susana González contraatacó con una chicana poniéndole el punto final al cruce: "No voy a discutir con vos cuando te falta la mitad de la historia. Si querés medir lealtades, conmigo no. Excepto que tengas el lealtrómetro o el kircherómetro. Discúlpame si no me gusta que me lleven a patadas en el traste".

Valer agregar que en declaraciones a una radio local, la diputada González, arma letal de Kicillof en la Legislatura bonaerense, dijo que la exvicepresidenta se comporta como la conductora de "La Orga" fundada por su hijo. "Cristina, últimamente, en vez de erigirse como conductora del movimiento, está tomando decisiones como si fuera conductora de La Cámpora". Agregando, para que no queden dudas que el gobernador quiere negociar con la lapicera en mano, "si Axel hubiese querido romper, ya hubiésemos roto".

La oposición harta de la interna peronista le pide a Kicillof que se ocupe de los problemas reales de los bonaerenses

Lejos de sentarse a comer pochoclos mientras arde la interna del peronismo bonaerense, los legisladores opositores le exigen al gobernador que deje la interna de lado y se ocupe de "los problemas reales" que padecen a diario los bonaerenses.

Diego Garciarena, presidente del bloque de diputados UCR + Cambio Federal, afirmó: "El debate electoral no resuelve ninguno de los problemas de los vecinos". Y le mencionó al gobernador, "por si no lo sabe", los padecimientos de los bonaerenses: "La inseguridad atraviesa a todos los vecinos, tanto dentro como fuera de sus hogares. IOMA no presta servicios y pone en riesgo vidas. Hay cientos de miles de niños y adolescentes atrapados por la ludopatía frente a un Estado que no actúa. La educación pública está devaluada en sus contenidos, en su infraestructura y en muchos casos no puede abordar la violencia en las aulas".

En tanto, el diputado del PRO Fernando Rovello fue menos diplomático con el gobernador y la interna del peronismo bonaerense. Yendo al hueso manifestó "Me tienen los huevos llenos La Cámpora y ni hablar Axel Kicillof con el tema elecciones, sus internas, y toda esa payasada de pelea virtual".

El legislador amarillo agregó: "Estoy indignado. Kicillof vino a la legislatura, habló boludeces tres horas y no mencionó el desastre económico y financiero que es IOMA".

Por su parte, el diputado libertario Guillermo Castello, al ser consultado por MDZ sobre la interna, afirmó: "Los bonaerenses estamos presos de la interna peronista. Esto es un acting, una farsa más del peronismo. Todos sospechamos que van a terminar juntos, pero en el medio nos tienen de rehenes a los bonaerenses que no sabemos cuándo, cómo ni cuantas veces vamos a votar". Y añadió: "Desde Ezeiza en adelante, hace 40 años que la sociedad es rehén de las sucesivas batallas del peronismo".

Si bien hoy en día es imposible que las tribus peronistas fumen la pipa de la paz, la movida de Axel Kicillof le dio espalda para sentarse y tener voz en la mesa chica, por lo que no es disparatado pensar, por más que los afectos se rompieron, en un peronismo junto en el corto plazo.