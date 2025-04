Viral: un tuitero usó IA para crear muñecos de las figuras políticas con mensajes llamativos

En plena temporada caliente para la política por la campaña electoral, una ingeniosa creación de la Inteligencia Artificial (IA) se hizo furor en redes. Se trata de muñecos de los principales dirigentes políticos de Argentina.

Con irónicas descripciones, el tuitero Ferdeluca (@ferdelucaok), publicó en su cuenta de X un hilo con los diferentes modelos, que vienen acompañados de accesorios afines a cada personaje.

Hice 15 muñecos de políticos, cada uno con sus accesorios. Dejo hilo con todos ellos uD83DuDC47uD83DuDC47uD83DuDC47 pic.twitter.com/Np5J5CnYDk — Ferdeluca (@ferdelucaok) March 31, 2025

El tuit derrocha chicana hacia figuras como el expresidente Alberto Fernández. Con su edición “modo pandemia”, el muñeco incluye una lata de cerveza Quilmes, barbijo descartable, una guitarra “para tocar covers de Litto Nebbia” y a Dylan, su perro. “Presiona el botón de la espalda y escuchalo decir: ‘El cine argentino es una mierda’”, dice la imagen sarcásticamente.

Una de las más picantes es la edición “modo obra permanente”, dedicada al exjefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. La réplica del candidato a legislador porteño viene con un casco amarillo, “ideal para sesiones de fotos y recorridas por obras eternas”.

El muñeco de Kicillof. Foto: X.

También la ligó el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, a quien le asignaron la edición “economista militante”, con una filosa descripción: “Le apretás la cabeza y… no, en realidad le apretás el brazo y… perdón, no es el brazo es el pie… ya fue, no hace nada”. Además, viene con un ejemplar del polémico libro “Cometierra”, un mate y un libro de Karl Marx.La “edición modo tibio”, apunta contra el radical Martín Lousteau, que incluye un mate con logo de la UCR diploma de la universidad Pública “para la foto” y calculadora de juguete, “ideal para hacer cuentas que nunca cierran”.

Asimismo, atiende al exministro de Economía, Sergio Massa con la edición “modo panqueque”, que incluye lapicera bic “sin tinta”, tarjeta de crédito y “panqueque adaptable a cualquier sartén”, en referencia a su gira por varios espacios políticos.

El muñeco de Macri. Foto: X.

Otra irónica réplica es la de Mauricio Macri, con el muñeco “Sí se puede”. Viene con gato de peluche, teléfono rojo y caja rotulada “promesas”. Irónicamente, aclara que “la caja viene vacía”.

Además, el tuitero creó los muñecos de figuras claves del oficialismo, como el propio presidente Javier Milei. En el “modo anticanesiano”, incluye criptomonedas, tasa “de lágrimas de zurdo” y motosierra “lista para cortar privilegios y otras cosas”.