Marianela Mirra, icónica ex Gran Hermano ,afirmó que está de novia con Alperovich

Insólito e inesperado. Así se puede catalogar la noticia que trascendió en las últimas horas y que tiene como protagonista a la ganadora de Gran Hermano, Marianela Mirra. Todo comenzó en el programa de Jorge Rial en C5N. Allí, el periodista señaló que la icónica figura del reality podría visitar al exgobernador José Alperovich en la cárcel. "En Buenos Aires te puede sorprender, en Tucumán todo el mundo sabe de esta relación profundamente amistosa", disparó

"La relación data de 2009 cuando se la contrató, ella es abogada y usa la matrícula, aún cuando no tiene la representación legal", sumaron desde el programa. Al principio, se creyó que todo estaba relacionado con la disputa que Rial mantiene con la tucumana debido a que ella expuso unos chats subidos de tono cuando él estaba en pareja con Mariana Antoniale.

Sin embargo, la propia Mirra se encargó de confirmar su relación con el exgobernador que fue condenado a 16 años de prisión por abusar sexualmente de su sobrina segunda. "Hubo pedido de dinero este fin de semana, la plata no la consiguió. Mi pareja es Alperovich. Esto es de casi toda mi vida, no soy puta, no soy prostituta, no tengo asociación ilícita, no tengo familia de chorros y ñoquis", posteó la ganadora de Gran Hermano de la edición de 2007.

"Nunca me hizo falta Rial, solo te dije que no, y te obsesionaste más. No engendro hijos en la cárcel, voy a visitar a mi pareja porque lo amo. Y creo en el ayer, hoy y siempre, a muerte. No me quieras arruinar más la vida, es mi vida", concluyó la exganadora de Gran Hermano.

En junio de 2024, Alperovich, tres veces gobernador y ex senador de Tucumán, fue condenado a 16 años de prisión por haber abusado sexualmente de su sobrina segunda, quien se desempeñaba como unas de sus colaboradoras en el Congreso. El exfuncionario cumple su condena en la cárcel de Ezeiza.

Con información de Noticias Argentinas