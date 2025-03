La Cámpora pierde un socio que se acerca a los intendentes del PJ mendocino

El secretario general de la CTA y secretario gremial del SUTE, Gustavo Correa, hace varios meses que dejó de mostrarse cerca de los dirigentes de La Cámpora y el cristinismo en general. En cambio, decidió ser uno de los protagonistas de la mesa mendocina por la candidatura presidencial del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y entablar lazos con los intendentes del PJ local. Este sábado 22, el presidente del PJ mendocino y ex jefe comunal de San Rafael, Emir Félix, fue invitado al campamento anual de la CTA y disertó junto a Correa. El dirigente gremial aseguró en dialogo con MDZ que está trabajando por la "unidad" del peronismo y no está en contra de ningún sector.

Correa supo estar durante los últimos años, junto a la CTA que conduce, muy cerca de la senadora nacional Anabel Fernandez Sagasti, referente del kirchnerismo en Mendoza y muy cercana a la actual presidenta del PJ nacional Cristina Fernández de Kirchner. La Cámpora y la CTA fueron parte del mismo sector del peronismo en las internas. De hecho, la diputada nacional Natalia Vicencio, también de la CTA, renovó su banca en la Legislatura por ese sector en 2022. Además, el kirchnerismo apoyó hace tres años a Correa en su triunfo en el SUTE.

Sin embargo, hace aproxímadamente cuatro meses que las cosas cambiaron. El dirigente sindical empezó a mostrarse de a poco, más cercano a los intendentes no kirchneristas. Inauguró campings o inicio de proyectos de sedes sociales del SUTE junto a los jefes comunales de Maipú- Matías Stevanato; Lavalle- Edgardo González-; y Santa Rosa, - Flor Destéfani-s. En todos esos eventos, hubo elogios y agradecimientos mutuos porque los nuevos campings suman también a los departamentos. En el caso de Santa Rosa, por ejemplo, la intendenta consideró al nuevo predio que el sindicato adquirió en Las Catitas como "un proyecto hermosísimo".

Luego, a fines de febrero, en un salón del SUTE con Correa a la cabeza, se lanzó la mesa mendocina en apoyo a la candidatura de Axel Kicillof, que como se sabe, sufre en la provincia de Buenos Aires, una interna feroz con La Cámpora. La reunión fue el 27 de febrero último y Correa junto a otros dirigentes como Guillermo Carmona (exsecretario nacional de Malvinas y anticamporista acérrimo) inauguraron el espacio de debate. En paralelo, a nivel nacional, el diputado Hugo Yasky y secretario general de la CTA, tampoco está cerca de Cristina como antes, y de hecho fue a la apertura de sesiones ordinarias de Kicillof.

Otros tiempos, Correa junto a Anabel Fernández Sagasti, Vicencio y la secretaria general del SUTE, Carina Sedano.

Este sábado 22, en tanto, el invitado a un campamento de formación de la CTA, fue Emir Félix. "Nuevamente nos volvimos a juntar, más de 270 compañeros y compañeras de toda la provincia, para formarnos, encontrarnos y confraternizar", sostuvo Correa en sus redes sociales junto a las fotos del evento y agradeció la presencia del presidente del PJ. "Participé junto a Gustavo Correa y Daniel Rueda del campamento de formación de la CTA, a la que agradezco por impulsar una iniciativa de formación, encuentro y debate, aspectos claves para forjar la organización tan necesaria dentro del PJ de Mendoza", respondió Félix en X.

Ante la consulta de MDZ, Correa explicó que: "Nosotros en primer lugar estamos juntando a los que creemos que Kicillof puede ser alternativa para el 2027. Después si es o no, será otro tema. Desde ese lugar nos hemos propuesto colaborar en el sentido de bajar los niveles de confrontación en el PJ, la lógica de estar diferenciándose todo el tiempo de uno o del otro, por esto por aquello, y en eso puede ser que nos encontremos hoy en un lugar distinto al de La Cámpora pero tampoco estamos enfrentándolos. Lo que creemos que no hay que confrontar con nadie, con ningún sector del PJ. Veremos cómo hacemos en esa reconfiguración del PJ para ayudar en términos electorales. Respecto de la CTA, nosotros hacemos encuentros todos los años, el año pasado vino el Celso, el Emir Andraos (es decir los intendentes de Malargüe y de Tupungato) y la Anabel. Este año fue el Emir, y estaban invitados intendentes, quienes no pudieron asistir".

En el PJ aseguraron que hace un tiempo que ven a este cambio en el jefe de la CTA. Mientras que algunos dirigentes aplaudieron su decisión otros lanzaron que busca "lugares en las listas" para las próximas elecciones. Lo cierto es que el peronismo sigue en movimiento.

