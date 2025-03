Ariel Lijo no da el brazo a torcer, le responde a Ramos Padilla y espera al Senado

El juez federal Ariel Lijo reafirmó que no abandonará su puesto en el Juzgado Federal N°4 de Comodoro Py hasta que el Senado apruebe su pliego para ser parte de la Corte Suprema.

Ariel Lijo expuso su postura en un escrito dirigido al juez Alejo Ramos Padilla, quien lidera la causa sobre las impugnaciones a los nombramientos provisionales tanto de Lijo como de Manuel García Mansilla, como resultado de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) emitido por el presidente Javier Milei.

El Senado sesionará el próximo jueves 3 de abril los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para la Corte Suprema. El peronismo había solicitado una sesión para debatir el tema el jueves 20 de marzo, pero la presidenta de la Cámara Baja, Victoria Villarruel, estiró los plazos.

"No tengo intención de renunciar a mi actual cargo de Juez Federal. Mi principal interés radica en obtener el acuerdo del Senado de la Nación, para el cual ya cuento con un dictamen favorable de la Comisión de Acuerdos", expresó Lijo en el escrito.

En el mismo, añadió también que, en lo que respecta al artículo 90 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, y considerando el contexto de la causa, no tiene interés en la decisión que pudieran tomar en relación con el asunto. "No he asumido aún como Juez de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme a lo dispuesto en los artículos 99, incisos 4 y 19 de la Constitución Nacional", concluyó.