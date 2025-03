Oscar Zago: "La Libertad Avanza vive agrediendo a Jorge Macri"

El legislador Oscar Zago criticó duramente a La Libertad Avanza (LLA) por lo que describió como agresiones constantes hacia el PRO y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. El diputado nacional afirmó que el oficialismo en la Ciudad de Buenos Aires enfrenta una hostilidad permanente por parte del espacio liderado por Javier Milei, en una entrevista con A24.

Según Zago, el PRO fue clave en la aprobación de leyes impulsadas por el Gobierno y ha brindado apoyo legislativo significativo en el Congreso Nacional. Sin embargo, denunció que, a pesar de esta colaboración, los ataques de LLA continúan, especialmente desde el bloque de diputados de ese espacio en la Legislatura porteña.

"Permanentemente en la Ciudad Buenos Aires viven agrediendo al PRO que le dio la vida, que nos dio las leyes que sacamos y lo viven agrediendo a Jorge Macri y a todo su conjunto de diputados. En la ciudad Buenos Aires es un escándalo", sostuvo.

Y agregó: "Hay que cerrar lista dentro de una semana, dos semanas y la Presidenta del Bloque se pasa todo el día insultando, bueno lo han sacado a, prácticamente han volteado al Ministro de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires; lo limaron, le dijeron de todo. Lo llamaron a una interpelación, las cosas que se le dijeron".

Mira las declaraciones de Oscar Zago

Asimismo, el legislador hizo hincapié en la actitud de Pilar Ramírez, diputada de La Libertad Avanza en la Ciudad, a quien señaló como una de las principales impulsoras de estas críticas. También mencionó que el exministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff, habría sido desplazado de su cargo debido a estas tensiones.

Durante la entrevista, se le planteó sí Ramírez no actúa sola, sí que responde directamente a Karina Milei, Secretaria General de la Presidencia y hermana del presidente. Ante esto, Zago evitó señalar directamente a Milei, pero insistió en que quienes expresan las críticas deben hacerse responsables de sus dichos.

"La que habla siempre es Pilar Ramírez y el conjunto de los diputados, como no habla la Secretaria General de yo no puedo acusarla. Digo, que se hagan cargo los que hablan, los que llevan los procedimientos, los que atacan. La ayuda que le dio el macrismo en el Congreso Nacional es impagable, un Gobierno debilitado totalmente en diputados teníamos. La ayuda y la agresión permanentemente, yo digo, yo no sé por qué el PRO sigue estando acompañándote después de todo lo que decís, después de todo lo que lo agredís", manifestó Zago.

El dirigente cuestionó la postura del PRO frente a estos ataques y se preguntó por qué su espacio sigue respaldando al Gobierno nacional a pesar de las agresiones recibidas. Afirmó que las tensiones se mantienen en un momento clave, ya que las listas de candidatos en la Ciudad deben cerrarse en las próximas semanas.