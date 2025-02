Sergio Berni defendió a Axel Kicillof y apuntó contra los “caranchos” que lo critican

El fallecimiento de Kim Gómez durante la jornada del miércoles conmocionó a toda la órbita política y provocó una catarata de cuestionamientos hacia el gobernador bonaerense Axel Kicillof, mientras una feroz ola de inseguridad azota a la provincia. En medio del silencio del gobernador, uno de sus hombres salió a defenderlo.

La indignación fue el puntapié para que dirigentes de distintos colores políticos reclamaran el fortalecimiento de las penas para los jóvenes, reformas penales y, fundamentalmente, políticas de seguridad de la mano del Gobierno provincial.

Kim Gómez.

Una de las que salió a criticar duramente a Kicillof fue la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, quien lo increpó: "Tu inutilidad está costando vidas. Esperemos que tus diputados aprueben esta Ley, o ¿estás a favor de que esto siga pasando?", preguntó.

En ese marco, el senador bonaerense, Sergio Berni, salió a defender al gobernador en diálogo con A24 y apuntó hacia la dirigencia que busca “sacar rédito” de los hechos de violencia a meses de una elección clave para el oficialismo nacional.

El exministro de Seguridad provincial explotó de bronca contra la “política caranchera, espasmódica y especuladora”, que saltó a reclamar la baja de la edad de imputabilidad. “Yo hace más de 10 años que vengo discutiendo en total soledad, no solamente para afuera sino para adentro del espacio político al cual pertenezco”, reprochó.

Para sumar adjetivos, dijo que la política “es bruta”, porque “debería saber que en la provincia de Buenos Aires la ley penal juvenil autoriza y faculta a los jueces de menores a aplicar penas de encierro”.

“Entonces, para todos aquellos que ahora quieren sacar rédito político de una muerte desgraciada, que por lo menos lean, que no sean tan incultos, que no sean tan caranchos, que no sean tan especuladores”, cerró Berni.

El crimen de Kim

El martes, la nena de sietes años falleció durante un robo en el barrio de Altos de San Lorenzo, de La Plata. Mientras su mamá compraba en un supermercado, dos menores de 14 y 17 años robaron el auto donde Kim esperaba con el cinturón puesto.

En ese momento, los delincuentes se llevaron el vehículo con la nena adentro, que tras intentar escapar, fue arrastrada por más de 15 cuadras.

Más tarde, los jóvenes fueron detenidos y uno de ellos entregado por su propia familia, mientras que la sociedad salió a reclamar a la municipalidad, exigiendo justicia por Kim.