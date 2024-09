Rodríguez Larreta se presenta al lado de un intendente peronista

Horacio Rodríguez Larreta volverá a presentarse en una actividad pública este martes, en Tigre, al acompañar al intendente de Tigre, Julio Zamora, en el ciclo relacionado con las Ciudades Futuras, que abrió justamente el tigrense hace un mes junto con Facundo Manes.

Rodríguez Larreta, quien oficialmente aún no abandonó el PRO, no participa de ninguna mesa de conducción del partido que volvió a presidir Mauricio Macri, el ex presidente del a Nación que hizo todo lo posible para que Patricia Bullrich le ganara en la destructiva interna de Juntos para el Cambio y ahora casi que llora por la decepción que tiene por la distancia y el destrato que le dispensa la actual ministra de Seguridad de Javier Milei.

Quienes lo frecuentaron en este año que pasó desde las PASO que derribaron el proyecto que programó desde muy joven lo vieron virar desde una profunda depresión, vivida en la misma noche del resultado electoral presentado en Costa Salguero y los últimos meses, en que lo vieron más fuerte y convencido que el péndulo del humor social lo favorecerá más pronto que tarde ante el agotamiento de los modelos agresivos y autocráticos encarnados por el kirchnerismo y el mileísmo.

En el encuentro inicial, Zamora y Manes estuvieron acompañados por monseñor Oscar Ojea, el intendente Ariel Sujarchuk, los diputados nacionales Florencio Randazzo y Pablo Giuliano, el ex ministro Juan Zabaleta y el ex diputado nacional Alejandro “Topo” Rodríguez. Todos estuvieron en el Museo de Arte de Tigre, donde Sergio Massa hizo todas sus presentaciones previas al armado del Frente Renovador. ¿Zamora tiene el mismo plan?...

Zamora, Manes, Ojea y Randazzo, en la reunión anterior

Si bien el intendente de Tigre no lo afirma, lo que sí remarca en cada oportunidad que dentro de Unión por la Patria no lo quieren, o al menos, lo destratan cada vez que pueden. Ni siquiera puede colarse en la interna entre Axel Kicillof y Máximo Kirchner ya que ambos mantienen, con tensiones, la relación directa con Massa, con quien Zamora ahora ha reconstruido algunos vínculos personales y políticos.

Además de Larreta, estarán como disertantes el desarrollista Enrique Constantini y Martín Palma, presidente de la Cámara de Desarrolladores de Tigre. Zamora, junto con Fernando Gray y Juan Zabaleta impulsan un espacio que se complemente con el “cordobesismo” de Juan Schiaretti.

El sueño de un tercer espacio se vuelve latente aunque utópico dadas las experiencias pasadas donde la polarización fagocitó cualquier alternativa centrista. Y, de mantenerse la actual situación social, es más que probable que en las futuras elecciones solo vayan a votar “los anti”, representados por los que están en contra del mileísmo o el kirchnerismo.

“Hay que animarnos a perder para poder empezar” se le escuchó decir al intendente de Tigre mientras intenta abrir el espectro de su representatividad peronista a otros sectores.