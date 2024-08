Para un sindicalista, al Gobierno le será "difícil llegar a fin de año"

El secretario general de Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, aseguró que la "Argentina es una bomba de tiempo", y que solamente "resta saber cuándo va a estallar". Además, adelanto que "va a ser muy difícil llegar a fin de año".

Este miércoles, ATE se moviliza al Congreso por el pedido de la Decreto de Necesidad y Urgencia 70/30 (DNU). En este contexto, Aguiar, en dialogo con Noticias Argentinas, confirmó que la movilización "tiene gran adhesión en todo el país", considerando no solo la propia manifestación en el palacio legislativo sino que la junta de firmas por el rechazo.

"Esta jornada para mí se transformará en la antesala de un paro general que deberá llegar durante los primeros días o las primeras semanas del mes de septiembre", indicó Aguiar.

Por otra parte, indicó que, por el momento, "no hay ninguna reunión que esté pautada con autoridades del oficialismo", pero sí "el compromiso de numerosas diputados y senadores de la oposición" que firmarían el pedido de anular el DNU y declararlo inconstitucional.

ATE se moviliza en el Congreso.

También criticó que al gobierno "se les están terminando todas las excusas" de que su plan "no funciona". "Durante siete meses reclamaron que no le aprobaban la Ley de Bases, se quejaban de que no se les daba herramientas para poder gobernar o para gestionar el Estado y resulta que ahora que está la Ley de Bases aprobada, está el Pacto de Mayo firmado, hay un DNU vigente y la crisis económica recrudece", dijo en este sentido.

Para finalizar, declaró que "se está iniciando la segunda etapa de resistencia contra el Gobierno Nacional" porque los argentinos "salimos de una recesión para ingresar en una depresión económica" y que esta instancia es "la caída más persistente y más profunda de la economía".