Abuso infantil en Misiones: ordenan la detención del diputado provincial Germán Kiczka

El juez Miguel Faría decidió pedir la detención del diputado misionero Germán Kiczka, en el marco de la causa que investiga una red de abuso infantil en la provincia de Misiones. El expediente firmado por el juez Miguel Faría especifica: “Ordena la detención inmediata del diputado Germán Kiczka por publicaciones, reproducciones y/o distribuciones de representaciones de un menor dedicado a actividades sexuales explícitas tipificadas en Código Penal Argentino".

Faria también ordenó el allanamiento del local Pizza Leo Club y la detención de su hermano, Sebastián Kiczka, por los mismos delitos. El magistrado pide la declaración indagatoria de los hermanos y se les imputa la distribución a personas no individualizadas de 603 archivos multimedia con contenido de explotación sexual infantil, observándose en todos ellos a niños y niñas de muy corta edad, algunos de los cuales a simple vista se advierte que no alcanzan los 13 años de edad, siendo abusados sexualmente mediante diferentes prácticas como penetración (anal y vaginal), felaciones, entre otras, como así en situaciones de desnudez, exhibiéndose sus genitales.

Según especifica el sitio Economis, el juez recuerda que la investigación contra el diputado se inició en virtud de la operación denominada “Guardianes Digitales por la Niñez”, organizada por la Coalición de Rescate Infantil (CRC), en conjunto con el Centro Internacional para Personas Desaparecidas y Niños Explotados (ICMEC, por sus siglas en inglés), cuyo objetivo final era no sólo la identificación de víctimas de abuso sexual en línea, sino también de presuntos agresores que compartieron material de abuso sexual infantil.

Germán Kiczka.

Por ello, el 16 de enero de 2024 la Unidad Fiscal Especializada en delitos y contravenciones Informáticas a cargo de Daniela Dupuy, con jurisdicción en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, recibió un correo electrónico proveniente del Director de Innovación del CRC, con una invitación a participar de dicha operación, junto con la información necesaria para proceder a la investigación pertinente; y luego del análisis de los datos e información obtenida, se llevaron a cabo las medidas de investigación correspondientes mediante las cuales se logró determinar el lugar de comisión de cada uno de los hechos denunciados, lo que motivó que, el pasado 28 de febrero de 2024, se realizaran ocho allanamientos: dos en domicilios ubicados en CABA, cuatro en la Buenos Aires, uno en Misiones (Barrio Illia, Manzana 15, casa 5, Apóstoles); y uno en Tucumán.

Del análisis de los datos extraídos de la notebook, marca Acer V3, que tiene como usuario administrador el nombre “German”, de donde se despliegan una serie de carpetas; se logró identificar de distintas carpetas con la foto de perfil de su red social Facebook. Se encontró una carpeta denominada “GERMN PIC”, ubicado en el escritorio del dispositivo, que cuenta con subcarpetas, donde se ha hallado material de abuso sexual infantil (MASI), tanto en formato fotos como en videos; detallando en la ruta C:\Users\German\Desktop\GERMN PIC\A1ultimas\VID archivos de videos de una persona de sexo femenino que según lo que expresa en el video, tenía 16 años; como también en las siguientes rutas se han encontrado imágenes y videos de iguales características.

Además del material detallado también se encontró instalado en el dispositivo la aplicación eMule, cuya finalidad principal es compartir archivos a través de internet con otras personas, es gratuito y de código abierto, lo cual permite conectar con millones de usuarios para descargar y compartir archivos de imágenes, videos, música, etcétera. Lo aquí descargado, salvo se modifique, se guarda por defecto en una carpeta llamada Incoming, que significa entrante. En el caso que nos ocupa, el usuario “German” tenía dicha carpeta llamada “incoming”, y dentro de esta dos sub carpetas creadas con los nombres “Nueva carpeta” y “Nueva Carpeta 2”, en su interior se pudieron visualizar gran cantidad de archivos MASI (material de abuso sexual infantil) descargados de dicha aplicación, adjuntando en el informe la ruta y nombres de los archivos como también imágenes y varios archivos de video de prácticas zoofilias que involucran a menores, con una edad presuntiva, inferior a 13 años, en actos sexuales con animales.

En cuanto a los archivos denunciados, “… se advierte que el usuario de la notebook ACER que por lo investigado sería Germán Kicza, registra un parámetro de exploración que se repite al momento del intercambio de archivos, relacionando búsquedas con un patrón especifico relacionado al incesto y búsquedas específicas de material de abuso sexual infantil, inclusive material de menores practicando la zoofilia”.

Es importante aclarar que no se habla aquí de material de “pornografía infantil”, dado que dicho termino implica un consentimiento de las personas que participan (los menores de edad); y que dicho consentimiento no existe ya que los niños, niñas y adolescentes vinculados a estos actos son sometidos a los mismos, convirtiéndose en víctimas de delitos sexuales. Sus exploraciones en la aplicación Emule, redundan en la selección de características abusivas intrafamiliares, como así también prácticas zoofilias, bajo los nombres “hermana, hermano, sister, brother, madre, padre familia, niñera, soo/dog”.

En paralelo, en el pendrive Sandisk de 4 GB que fue secuestrado, surge que existen una serie de videos eliminados que no pudieron ser visualizados, pero dan cuenta de ser archivos con contenido MASI (Material de Abuso Sexual Infantil), de acuerdo al nombre de los mismos. En dicho dispositivo se han encontrado imágenes variadas que coinciden con imágenes que aparecen en redes sociales de Sebastián Kiczka, asimismo se han encontrados imágenes de la red social Instagram perteneciente a Sebastián Kiczka, en donde se observan una serie de fotos utilizadas para recrear una maqueta, como también flayers de un lugar llamado “ESTUDIO55”, las cuales también aparecen en el dispositivo, como también se han encontrado miniaturas de videos eliminados que no pueden reproducirse pero se visualizan características de MASI.

Concluye el informe que en el pen drive, propiedad de Sebastián Kiczka, se hallaron imágenes miniaturas de videos eliminados con características de material de abuso sexual infantil. Además de estas, se han hallado archivos de video que tampoco han podido visualizarse por estar eliminados pero que el software Autopsy ha podido recuperar cierta información, como el nombre de los mismos datos que da cuenta del tipo de contenido de esos archivos…”.

“¿Es apropiado que una hija mayor comparta la cama con el padre? “. La pregunta es del usuario skiczka66@gmail.com en la red social Quora. Asimismo, en el informe se pueden visualizar chats de Whatsapp entre Sebastian Kiczka y distintos usuarios, destacando los siguientes mensajes que llaman la atención por el contenido: “Chat de WhatsApp entre contacto “Agatha 1000” celular N.o 5493758561502 y Sebastian Kiczka siendo algunas de las conversaciones “…SEBASTIAN: Yo me baje una app para ver nenitas…12 (años)… Agatha: vos me pasaste uno una vez y tenia como 7… le dejaban el orto asi…”; “Chat de WhatsApp entre contacto “Gabri”” celular N.o 54937585419600 y Sebastián Kiczka siendo algunas de las conversaciones “…Sebastián: Quiero la de 14…No sé como pero siempre zafó…Y mira q me coji menores ee…”; Chat de WhatsApp entre contacto “Tato o Leña” celular No 5493764126821 y Sebastián Kiczka; Chat de WhatsApp entre contacto “Pripi” celular N.o 5493758404414 y Sebastian Kiczka siendo algunas de las conversaciones “…Sebastián: ESTOY CON MI VECINITA. TE QUIERE CONOCER…le preste mi cel. para que juegue… Ana… Todo el tiempo está porreando jajá…. La mama le dice que deje de perrera… la voy a esperar 3 años más máximo… Pripi: pero calmate Sebastián… quieto… tiene como 5 la nena… Sebastián: Bueno la voy a esperar 5 años…Hay dios me tengo que sacar esa adicción a las menores… pero es que me gustan…Y cuando quiero me atiendes en el baño…Te siento en la barra como a las nenitas cuando van a visitarme…y te hago dibujar o jugar con plastilina…Vos tenes 14??… Pripi: si…”; Chat de WhatsApp entre contacto entre Sebastián Kiczka y un grupo de hombres que se llama “Los verdaderos” siendo algunas de las conversaciones “…igual no entran menores… vamos a hacer entrar alguna que otra para vos…descuento al padre si el hijo va con el padre… vamos a llenar de menores…”, se destaca entre los mensajes que se menciona la idea de hacer entrar menores para el Sr. Kiczka a la fiesta que organizan.