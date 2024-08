Sergio Massa viaja en septiembre a Texas y hablará en el mismo evento que Horacio Rodríguez Larreta

El excandidato a presidente Sergio Massa viajará en septiembre a Texas, Estados Unidos, para participar de un evento realizado por el centro de estudios sobre energía del mundo. Quien también estará será el exjefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta: ambos disertarán sobre el sector energético argentino en el Instituto Baker de la Universidad de Rice.

A ellos se la sumarán gobernadores patagónicos, diputados y empresarios. La iniciativa presentará a especialistas que hablarán sobre el potencial de nuestro país en materia de gas y petróleo.

Participarán el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa; el mandatario de Río Negro, Alberto Weretilneck y el jefe provincial de Tierra del Fuego, Gustavo Melella.

También los diputados nacionales Nicolás Massot y Danya Tavella; el ex presidente de ENARSA, Agustín Gerez; la ex subsecretaria de energía, Cecilia Garibotti; Daniel Gerold, de G&G Energy Consultants; y Mariano Arcioni, ex gobernador de Chubut.

Massa tenía previsto reaparecer este sábado en el congreso del Frente Renovador pero decidió postergar su reaparición a raíz del escándalo de Alberto Fernández.

El exministro de Economía ya había participado en el evento en 2022 junto la exsecretaria de Energía Flavia Royón, donde se encontró con representantes de las principales empresas del sectores energéticos,