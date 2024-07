Un funcionario del Gobierno provincial cruzó a Omar Félix y se agudiza la polémica por la lucha antigranizo

Este jueves, Omar Félix anunció su retiro de la mesa de negociación que busca alternativas para sostener la lucha antigranizo en el sur provincial. El intendente sanrafaelino explicó que su decisión se debe a que el gobernador Alfredo Cornejo dejó claro que no revertirán la medida adoptada de ponerle fin a la lucha antigranizo. En respuesta el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, y el director general de Asuntos Gubernamentales, Francisco Mondotte, emitieron declaraciones al respecto. Este último profundizó su posición durante una entrevista en MDZ Radio 105.5 FM.

Mondotte aclaró que iba a hablar no sólo como funcionario del Gobierno, sino también como sanrafaelino y planteó que "en democracia tenemos un mandato que tiene que ser agotar la vía del diálogo hasta última instancia. Con lo cual no recibí bien la novedad, ni esa conferencia de prensa ni esas palabras. Hay que adjetivar menos y objetivar más. Tenemos que tener datos arriba de la mesa para tomar decisiones y eso es lo que no ha pasado con estas declaraciones del intendente que, además, son contradictorias con lo que se había planteado la semana pasada en donde los intendentes del Sur plantearon la posibilidad de continuar con la lucha, la provincia aportó a esa discusión poniendo a disposición los aviones, los radares".

El funcionario agregó que lo que quieren desde el Gobierno es "destinar los recursos a lo que creemos que es más eficaz y eficiente que es el seguro agrícola, que además nos permita atender la situación de las heladas, hoy más representativa en términos de daño que el granizo para la producción de Mendoza. Un seguro que atienda la universalidad de los problemas climáticos".

Ante el argumento de que los pequeños productores quedarían desamparados sin la lucha antigranizo, Mondotte puso datos sobre la mesa y aseguró que "en el 97/98, la última temporada sin aviones, se afectaron por diferentes inclemencias y fueron denunciadas por daño 80.311 hectáreas. Entre el 2022 y el 2023, en la misma temporada, fueron 86.300. Queremos decir que lo que tenemos que buscar es, de manera eficiente, destinar los recursos públicos a quienes uno pretende asistir desde el Estado que son los productores".

Agregó que esto debe ser con un seguro agrícola y dio un ejemplo para graficar su argumentación: "Un productor que tuvo el daño en una hectárea con más del 80% de pérdida, durante la temporada pasada cobró $250.000 por seguro agrícola. En realidad el costo de las labores culturales durante un año productivo es, más o menos, 1.200 o 1.300 dólares. Con ese seguro no puede sostenerse y lo que termina pasando, después de dos temporadas en donde tiene daño termina cayéndose del sistema".

Además reiteró, en sintonía con el oficialismo provincial, que la lucha antigranizo se trata de "un sistema muy costoso y que no está debidamente probado. Queremos un buen sistema de seguro robusto que le permita al productor tener la garantía de que al menos al final de la temporada si no puede cosechar, va a poder afrontar una nueva temporada agrícola para llegar a la cosecha del año siguiente". Sin embargo, "entendemos que si los intendentes quieren seguir apostando a este sistema que nosotros no vemos ventajoso, vamos a colaborar poniendo los aviones a disposición, los radares porque entendemos que el diálogo es lo que no debemos perder".

Ante la queja de pequeños productores sostuvo que eso "es relativo porque yo también te puedo decir de pequeños productores que no pudiendo acceder a protegerse con malla antigranizo, lo que necesitan es un seguro agrícola robusto. Hay que preguntar, por ejemplo, en Carmensa donde hace 10 o 12 años que no pueden tener una buena cosecha, si funciona o no funciona el sistema de la lucha antigranizo".

Mondotte sostiene que "no siempre son pequeños productores y no todo Alvear es Carmensa. A 30 km de Carmensa está Real del Padre donde hay quienes dicen que sí funciona porque los últimos años no han tenido tormenta. Por eso hay que mirar los datos porque si no se termina convirtiendo en una cuestión meramente empírica, o de lo que cada uno va sintiendo, va viendo, va creyendo que sucede".

Escuchá la entrevista completa: