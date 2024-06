Conciliación obligatoria en Judiciales: avanza el diálogo con la Corte

Este viernes se realizó una reunión clave entre el gremio de empleados judiciales y las autoridades de la Suprema Corte de Justicia en el marco de la conciliación obligatoria dictada por Trabajo. El secretario general del gremio, Ricardo Babillón, dialogó con MDZ Radio 105.5 FM e informó sobre los avances en temas cruciales como el convenio colectivo de trabajo y que se le exija al Gobierno provincial dejar sin efecto el decreto de aumento y otorgue el último aumento del 11, 11 y 11% con base de cálculo de enero. Con respecto a las oficinas fiscales, avanzaron en el reconocimiento y pago de horas horas extras, a lo que el gremio propuso directamente realizar un básico compuesto donde se reconozca el 33% más de horas que trabajan. En este aspecto también se refirió a las resoluciones emitidas este jueves por el procurador Alejandro Gullé, que implica el cierre de unas 14 oficinas fiscales y que las que queden funcionen 24 horas. Dijo además que "libren las partidas presupuestarias y se creen los cargos necesarios para cubrir esas necesidades".

Babillón planteó que luego de la reunión con la Corte "seguimos con bandera blanca, en negociaciones y conversaciones importantes. Claramente ha cambiado la postura de la Suprema Corte ya que anuló la acordada 19.000, que le estábamos solicitando, y se sentó a discutir en paritarias. Fue notoria la ausencia del Gobierno que no se sentó, pero sí la Corte en su rol de patronal nos acercó distintas propuestas para destrabar el conflicto".

En este sentido, enumeró: "Ofrecieron avanzar en el convenio colectivo de trabajo, que es un viejo anhelo que tenemos los judiciales; pedirle al Gobierno que deje sin efecto el decreto del aumento, y que se nos otorgue el último aumento que había ofrecido del 11%, 11 y 11 con base de cálculo enero. Además, agregar un ítem, que ellos llamaron productividad". En cuanto a este ítem, Ricardo Babillón aseguró que lo rechazaron ya que "un aumento salarial no puede venir en un ítem, menos atado a condiciones". Sin embargo, "sí está claro que están reconociendo la posibilidad de poner mayor masa salarial sobre la mesa, lo cual abre canales de diálogo. Hemos pedido avanzar en reuniones técnicas durante esta semana para intentar que esta masa salarial llegue al bolsillo de los compañeros".

"Otro tema importante que ofrecieron, con respecto a las oficinas fiscales, es el reconocimiento de las horas de más que trabajan a través del pago de las horas extras, a lo que nosotros hemos hecho una contrapropuesta que es directamente realizar un básico compuesto donde se le reconozca el 33% más de horas que trabajan", dijo el dirigente de judiciales, quien aseguró que "se dieron pasos importantes" y que le resulta "lamentable que hayamos tenido que tener tres meses de conflicto para llegar a esta mesa de diálogo donde las partes nos podíamos poner prácticamente de acuerdo".

Por qué el Gobierno no se sentó a discutir

Respecto a la ausencia del Ejecutivo provincial, Babillón explicó que "el subsecretario de Trabajo expresó que no era parte del conflicto, que el conflicto se había suscitado entre la Corte y los gremios. Nunca solicitamos que esté el Ejecutivo, sino que entendíamos que por lógica debería estar, pero sí venimos asegurando que nuestra verdadera y única patronal es la Suprema Corte y es con quién nos sentamos a discutir el salario y que sea la Corte quien vaya de Poder a Poder a pedir la ampliación de partidas presupuestarias. Entendemos que tiene que ser así, y quedó reflejada esa realidad ya que, al hablar entre gente que conoce el Poder Judicial y su actividad, es mucho más fácil llegar a acuerdos".

Para Babillón, la la posición del Estado no es la correcta sobre todo en relación al cierra de 14 oficinas fiscales y dijo que la solución es que "libren las partidas presupuestarias y se creen los cargos necesarios para cubrir esas necesidades. De ninguna manera se puede aceptar que el achicamiento del Estado sea ir cerrando lugares tan sensibles como son las oficinas fiscales porque yo me pregunto si vamos a avanzar en el mismo sentido hacia todas las áreas. Si por falta de médicos y enfermeros vamos a empezar a cerrar los centros de salud. Alejar al Estado de las necesidades de la sociedad, no creemos que sea la solución. La solución es modificar el presupuesto y discutir cuáles son las necesidades de las áreas y empezar a cubrirlas".

Por otro lado dijo que ante la ausencia del Gobierno en la reunión, "en realidad esperamos que el Gobierno realice un trabajo serio junto con la Corte para conseguir partidas presupuestarias. Es una nueva demostración de que quien no quería sentarse a dialogar y a encontrar las soluciones, era el Poder Ejecutivo. Nosotros veníamos solicitando el diálogo hace dos meses y medio mientras el Ejecutivo salía en los medios a decir que no dialogamos, que queríamos las medidas de fuerza. Dictada la conciliación, en una mesa de diálogo, lamentablemente, el Poder Ejecutivo se ausentó".

