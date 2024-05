Anabel Fernández Sagasti tildó de "barrabrava" a Rodolfo Suarez al discutir un artículo de la ley Bases

El Senado de la Nación inició este martes el tratamiento de la ley de Bases y el paquete fiscal en plenario de comisiones, en medio de un clima de tensión por las maniobras del kirchnerismo para obturar el recorrido de los proyectos y el apuro del oficialismo por conseguir dictamen. El encuentro, que se desarrolló en el Salón Azul del Congreso de la Nación, arrancó pasadas las 14 con una rápida embestida del bloque de Unión por la Patria en la Cámara alta que planteó la nulidad del texto que ingresó al Senado.

El capítulo dedicado al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) fue foco de críticas e interrogantes transversales de senadores de todos los bloques. La mendocina Anabel Fernández Sagasti cuestionó dicho artículo y, en un tramo de sus numerosas intervenciones, mantuvo una discusión con el senador y exgobernador radical Rodolfo Suarez.

En lo que hace al Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI) establece diferentes beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios para el ingreso de inversiones para bienes de capital, repuestos y componentes destinados a los nuevos proyectos. Entre los numerosos incentivos se destacan la rebaja del Impuesto a las Ganancias del 35% al 25%, la suspensión del impuesto a los dividendos distribuidos, la cancelación del IVA con certificados de crédito fiscal, el descuento de bienes personales a cuenta de ganancias, la exención de cualquier otro impuesto provincial o municipal, arancel del 0% para importaciones, retenciones del 0% desde el tercer año, libre disponibilidad de divisas y estabilidad tributaria, aduanera y cambiaria por 30 años. De acuerdo al texto aprobado, se consideran grandes inversiones aquellas que tienen un mínimo de US$ 200 millones.

Fernández Sagasti fue tajante y expresó: "No sé quién ha redactado este artículo. De federalismo y de la Constitución no sabe nada. Debe ser de una oficina oscura porteña. Algunos porteños son bien, pero muchos no...".

"La conformación del Estado argentino se hace a través de un pacto de provincias existentes. Ese el origen de la Nación argentina y es lo que debe primar en todas las leyes. Vale la pena repetirlo porque es muy grotesco este artículo. Cuando la norma dice textualmente 'sin perjuicio del ejercicio legítimo de las jurisdicciones y competencias locales, cualquier norma o vía de hecho nacional o local por la que se limite, restringe, vulnere, obstaculice o desvirtúe lo establecido en el presente título, será nula de nulidad absoluta'. Si uno ve el texto, más allá de las buenas intenciones, esto tiene un carácter de hecho de cualquier rol no existente", deslizó.

En ese momento fue interrumpida por Rodolfo Suarez por fuera del micrófono, sin que quedara registro de sus declaraciones. En consecuencia, Fernández Sagasti respondió: "Claro que le va a hacer bien a las provincias, pero yo quiero lo decidamos en Mendoza, no que lo decida el Gobierno nacional, señor exgobernador. Vayan y dénselo a la Legislatura de la provincia y que bajen todos los impuestos que quieran. Yo no voy a dejar que atropellen a la provincia de Mendoza".

Luego, en tono desafiante, dijo: "Voy a ir por un tema que también le interesa a usted y escúcheme por si no ha estudiado la ley, que me imagino que no...". Allí, fue interrumpida por el presidente provisional del Senado, el puntano Bartolomé Abdala, quien le pidió que "seamos respetuosos".

Fernández Sagasti aseguró que Suarez lo estaba interrumpiendo. "Que pida la palabra. Usted (Abdala) tiene que ordenar el debate. Yo no ando gritando mientras los otros están hablando".

"Es comprovinciano suyo", señaló Abdala con risas de por medio. Fernández Sagasti indicó en ese sentido :"¿Y qué tiene que ver? Si me grita. Es un barrabrava desde allá". Rodolfo Suarez en el plenario de comisiones. Foto: X @rodysuarez.

"Según lo escrito, no establece el objeto en la norma tributaria o en los impuesto. O sea, este artículo no restringe en normas tributarias. Se sobreentiende, pero no el texto de la ley. Hay que tener en cuenta que, después, la ley tiene vida propia y que los tribunales, provincias y municipios pueden interpretarla como quieren porque no está el objeto de la restricción en el artículo", continuó Fernández Sagasti.

Mirando a Suarez fijamente, la legisladora kirchnerista añadió: "Uno podría suponer que, por ejemplo, las leyes de protecciones ambientales de las provincias en materia de hidrocarburo, minería o ley de aguas, este artículo podría decir que se derogan todas las leyes de protección ambiental en la provincia".