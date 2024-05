Sin grieta: los patrulleros de Axel Kicillof son conducidos por las fuerzas federales de Patricia Bullrich

Juan Cruz Cándido es el secretario general de la gobernación de Santa Fe, provincia que gobierna Maximiliano Pullaro y que estuvo en la agenda pública la semana pasada por el convenio que firmó con el peronista Axel Kicillof y por haber reducido drásticamente los índices de asesinatos por día luego de la llegada de las fuerzas federales y el apoyo de vehículos prestados por el bonaerense.

“Todos estamos muy predispuestos a analizar fotos como si la foto determinara algo por sí mismo. Pero hay que ver la película entera, en la que queda claro que tenemos ideas y proyectos diferentes de país pero que en estas circunstancias la foto nos muestra juntos para luchar contra el narcotráfico, pelea que nadie puede dar en soledad y si la foto nos muestra peleando en favor de la gente, con una cooperación de todos los sectores, ¿cuál es el problema?”, le dijo a MDZ Cándido.

Hace quince días, el gobernador bonaerense firmó un convenio por el cual se entregaron una docena de vehículos policiales de la policía bonaerense a la Provincia de Santa Fe. Esta decisión de Kicillof, que provocó fuertes críticas en el ámbito bonaerense, donde la inseguridad y el narcotráfico cada vez ganan más territorios, tiene dos razones. La primera, atacar el foco del problema desde donde luego salen las ramificaciones a la Provincia de Buenos Aires. Y, el segundo, que a pesar de tener los vehículos, la bonaerense no está en condiciones de colocar en los mismos a los policías necesarios para el patrullaje.

Sin embargo, la sorpresa de la foto no puede quedar en eso. Y esa cooperación de la que habla el funcionario santafecino cierra porque esos vehículos, que fueron aportados por Buenos Aires para cuidar la provincia que gobierna Pullaro, están manejados y ocupados por efectivos federales aportados por la ministra Patricia Bullrich. “Al país le va mucho mejor cuando hay cooperación entre las partes. La sociedad no está enojada con la Democracia sino con la falta de soluciones que le damos y la falta de diálogo. Quizás, el reverso de la casta, es el diálogo no para solucionar los problemas de la política sino los de la propia gente”, agregó.

Desde la llegada del nuevo gobierno santafecino, con el apoyo directo de las fuerzas federales y los convenios con la Provincia de Buenos Aires, los asesinatos y heridos con arma de fuego bajaron el 60% y las extorsiones a comercios, un 90%. Esta disminución en todos los delitos graves se produjo no solo por el patrullaje sino “por el control de las cárceles”, otro de los aspectos centrales de la lucha emprendida en Santa Fe.

En Buenos Aires, las dudas que se observan para combatir como corresponde al narcotráfico son los acuerdos secretos entre autoridades policiales y políticas, con los delincuentes. “Los pactos siempre terminan mal”, advirtió, inmediatamente, Cándido.

Juan Carlos Cándido, Sec. Gral. Gobernación de Santa Fe

En Santa Fe no hay bandas internacionales, pero “por nuestra provincia pasan muchas rutas y está el puerto. Y esa logística que se necesita para pasar la droga se paga con la misma droga. El proveedor le entrega un paquete para que la venda y gane por su trabajo con esa intermediación. Y eso provoca la disputa por los territorios que sufrimos en Santa Fe”, explicó.

Juan Cruz Cándido estuvo en Tres de Febrero en las últimas horas invitado especialmente por el Comité de Distrito de la UCR en un proyecto que pretende instalar debates territoriales a lo largo y ancho del conurbano, donde una incipiente corriente política cree que el peso de los intendentes del interior bonaerense domina la toma de decisiones del radicalismo bonaerense.

¿Qué crees que debe hacer la UCR? Las experiencias de las últimas alianzas muestran que los radicales se mimetizaron en el PRO y ahora al PRO parece estar a punto de ser fagocitado por La Libertad Avanza…

El PRO fue siempre eso y el que impidió que se radicalizaran sus ideas liberales fue el radicalismo. Juntos por el Cambio no fue La Libertad Avanza porque estábamos los radicales y la Coalición Cívica más algunos sectores del PRO que no coinciden con las ideas extremas de este liberalismo.

El radicalismo ahora tiene que reorganizarse y abuenarse. Debemos amigarnos entre nosotros mismos, sin tantas histerias internas. En Santa Fe no podríamos haber conducido un frente tan heterogéneo si primero no nos poníamos de acuerdo entre nosotros los radicales.

¿Se puede aplicar en el resto del país lo que lograron en su provincia?

Obvio que sí. El radicalismo lo supo hacer y si bien nos encantaría volver a ser representados solo por la lista 3, no existe en el planeta un partido que por sí solo pueda llegar y mantenerse en el poder. En Chile hay tres coaliciones. En Uruguay, los blancos y colorados se juntaron. Es como si acá me decís que hay un acuerdo entre radicales y peronistas! O en Brasil, que Lula se juntó con la derecha de centro con la que siempre se enfrentó para ganarle a Bolsonaro.